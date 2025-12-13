洪毛「3度病危」險換肝！爆砸30萬搶命近況曝

娛樂中心／李汶臻報導

51歲男星「洪毛」（吳義文）今年9月間傳出病倒入院，如今過去3個月，他12日現身資深藝人高欣欣、李國超的婚禮，預告接下來將重返民視八點檔《好運來》，而他本人也自嘲「時機點剛好」，原因是暴瘦15公斤的狀態，剛好符合角色形象。另外，他也分享自己治療期間，曾出現沒血管可以抽的狀況，「一伸手有300多個針孔」。而他也因此變得超怕打針，康復後遇到有醫美醫師要免費替他打針，讓他當場嚇到彈開、連連拒絕。

洪毛今年9月底健康狀況亮紅燈，在工作拍攝期間，突然出現連日高燒不退的情況。他原以為是小感冒，卻一直不見好轉，持續發燒且體力急遽下滑，讓他連走路都會虛弱到跌倒。一度被送進加護病房，昏迷5天才恢復意識，當時肝指數、黃疸值持續飆高，肝指數甚至飆破8000，黃疸值達到正常人的10倍以上，他當時還被警告可能得準備「換肝」。





洪毛生病期間，三度收到醫院發出的病危通知，病情嚴重到他因心疼媽媽，只好叫姪兒來醫院幫忙簽字。洪毛生病期間曾3度轉診醫院，情況危及到一度引發敗血症，當時還被醫生警告「存活率百分之50」。





而回憶起鬼門關前走一遭的經歷，洪毛認為最難熬的環節是打針和抽血，並透露身上至少留下300多個針孔，「已經沒有血管可以再抽，後來改抽腳更痛！」。他也說住院期間最怕半夜聽到病房門被推開，因為那代表他又要被打針或抽血了，他描述當下心境表示：「很像死刑犯要被拖走」，還透露自己會蓋著被子哭。





洪毛也透露，光是醫藥費就花了超過30萬元，但如今的他覺得錢不重要，更稱「命是撿回來的」。另外，他也預告後續要復工、回歸民視八點檔《好運來》拍攝，還自嘲暴瘦15公斤的體態，加上一夜白頭的形象，剛好能連戲。

