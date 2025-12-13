洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤

洪毛（右）暴瘦15公斤，消失3個月在鬼門關前走一遭。左為馬國弼。（陳俊吉攝）

51歲台八演員洪毛日前現身李國超、高欣欣婚宴，暴瘦15公斤讓眾人嚇了一大跳，消失3個月在鬼門關前走一遭，得了猛爆性肝炎、敗血症、黃疸，住了3家醫院、多次收到病危通知單，住院時把被子蓋起來偷哭，他伸出手無奈嘆：「上面有300多個針孔，已經沒有血管可以抽。」

他拍攝《好運來》期間，突然低燒1個月，一開始不以為意，直到有天在人行道跌倒，腳受傷竟然血流不止，診所醫生一看直呼「你很不妙」，到大醫院急診發現肝指數飆到8000，得了猛爆性肝炎，緊急送進加護病房，等到清醒後已經過了5天。

病況引發敗血症，存活率50％，轉診到另一家醫院，他怕年邁母親再次受到打擊，不敢讓她知道，他一講到此哽咽落淚：「我可能沒有救了。」再度進入加護病房治療。好不容易康復出院，他回診又發現黃疸指數過高，正常數值是0.2，他飆到25，3度轉診醫院，直到上禮拜痊癒回家，苦笑「命是撿回來的」。

他呼籲身體不舒服就是警訊，長期忽略後果很嚴重，「從來沒有想過我會很脆弱。」他即將復工拍攝，恰好倒下前角色安排被騙5億，回歸感覺打擊很大暴瘦，加上一夜白髮，幽默自嘲這樣也連戲。