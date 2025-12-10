洪氏姊妹新作來了！金宣虎高允貞《愛情怎麼翻譯？》上演心動戀愛

記者林汝珊／台北報導

金宣虎、高允貞新戲《愛情怎麼翻譯？》。（圖／翻攝自IG）

Netflix今（10）日宣布韓國浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》定檔於1月16日上線，在全新的一年揭開悸動人心的浪漫序幕。《愛情怎麼翻譯？》故事描述具備能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與世界級頂流明星車茂熙（高允貞 飾）之間既混亂又甜蜜的戀愛旅程。

因出演《苦盡柑來遇見你》、《海岸村恰恰恰》、《Start-Up：我的新創時代》等作品而深受觀眾喜愛的金宣虎，本次飾演浩鎮，溫暖的笑容與演技為角色帶來魅力與溫度。與他對戲的高允貞則憑《Sweet Home》、《還魂》、《機智住院醫生生活》在全球人氣攀升。兩人的默契令人眼前一亮，為新年帶來令人心醉的浪漫氣息。

廣告 廣告

《愛情怎麼翻譯？》由《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等名作的創作組合，洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆，並由以《紅丹心》聞名、擅長細膩敘事與優雅影像風格的導演柳英恩執導。影集橫跨日本、加拿大、義大利等多個迷人地點取景，呈現一段跨越國界、視覺與情感兼具的浪漫旅程。



《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日上線。（圖／Netflix提供）

最新釋出的前導海報中，浩鎮與茂熙背對背站立，並以耳機象徵著兩人之間的連結。畫面以多種語言的手寫字體寫下略為模糊的「Love」一字，暗示著這段戀情在翻譯錯置的瞬間與彼此理解的細膩過程中逐漸萌芽。《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日於Netflix獨家上線。

更多三立新聞網報導

出道爆紅！童星葉子誠猝逝「他悲痛憶最後對話」昔笑：我還想發育

震撼彈！傳奇影后金芝美美國辭世「曾拍700部作品」享壽85歲

小薰爆欠14萬醫療費！「鄭人碩也知情」經紀人不忍3說明回應了

張鈞甯「成單親媽媽」素顏淋雨崩潰！ 苦喊：我女兒不見了

