洪水吞掉義肢不言敗 門諾醫院助災民重新站起來

門諾團隊協助製作義肢

去（114）年受洪災影響，花蓮縣光復鄉許多民眾不僅房舍受損、家中物品也全數毀損，部份患者的義肢也因此被洪水沖走。門諾醫院醫療團隊介入陪伴，從急性醫療照護、安養陪護，到協助重製全新義肢並安排復健訓練，陪伴災區患者找回生活的力量。

患有糖尿病，66 歲的徐大哥，近兩年病情加重，左右腿相繼截肢，生活被迫重新開始，才剛適應義肢站立，就碰上了0923光復洪災，不僅沖走他的義肢，更讓他一度陷入滅頂危機，幸好當時由任消防員的姪子協助，逃出生天。接下來，又在門諾醫院的幫助下，轉介護理之家、安排獨立套房，方便妻子照料，並提供21天喘息住院照護，讓家人可以安心復建家園，前後接近兩個月，讓他終於真正返家。



同時，門諾醫院義肢矯具團隊也加入，主動提出無償協助，為他重新製作一雙全新義肢，從取模、套量、反覆調整，到安排復健訓練，全程完成。他說，重新站起來，感覺真好，也讓他對未來更有信心，一定可以站得踏實而穩定。

