洪水慘淹加州！民宅遭泥漿倒灌 美東暴雪9000航班延誤取消

美國西岸遭到洪水侵襲，泥水灌入民宅、導致道路中斷，加州還有近三千戶停電。同時，美國東北部也遭遇多年來最嚴重降雪，導致航空交通大亂，超過九千架次航班遭到取消或延誤。紐約和紐澤西州已經宣布進入緊急狀態，密西根州甚至有數萬用戶斷電。

美國西岸遭到洪水侵襲，泥水灌入民宅、一輛汽車被洪水淹沒在泥漿中。（圖／達志影像美聯社）

美國多個州近期遭遇極端天氣侵襲，加州居民正面臨嚴重洪水災情，滾滾泥水不僅衝上街道，更灌入居民家中，使屋內外充滿垃圾，許多民眾因房屋毀損、車輛被土石淹沒而痛哭。同時，美國東北部地區則遭遇暴風雪肆虐，造成超過9000架次航班取消或延誤，紐約、紐澤西等州已宣布進入緊急狀態。這些極端天氣事件正值聖誕節後數百萬人計畫出遊之際，當局已呼籲民眾非必要避免外出。

加州居民正面臨連日洪水帶來的嚴重災情，泥水夾帶垃圾衝入街道及民宅，許多居民因家園和車輛遭到破壞而情緒崩潰。根據CNN報導，此次洪災已導致加州近3000戶居民家中斷電，同時許多道路因災情嚴重無法通行，使得當局的搶修工作也難以進行。加州民眾表示，當地民眾經歷了2023年的暴雪、2024年的山火，以及現在2025年的洪水，但他們相信能像以往一樣度過難關。

與此同時，美國東北部正遭受暴風雪侵襲，導致航空交通大亂。許多抵達拉瓜地亞機場的旅客都在擔心自己的航班會否延誤。紐約市與紐澤西州已宣布進入緊急狀態，以應對嚴峻的天氣狀況。

紐約市專員Zach Iscol指出，這是紐約市多年來遭遇的最大降雪。紐約的中央公園測得10.9公分積雪，創下2022年以來的新紀錄。康乃狄克州的情況更為嚴重，積雪深度已達15至25公分。

這場冬季風暴不僅影響了交通，還導致密西根州數萬用戶斷電。考慮到危險的路況，當局呼籲民眾非必要情況下避免外出，以確保安全。這次極端天氣事件正值聖誕節後許多人計畫出遊的時期，給民眾的出行計畫帶來了極大挑戰。

