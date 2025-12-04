洪水沖不怕！馬太鞍溪橋鋼鐵重生 搶修進度超前7%拚1月底通車

台9線馬太鞍溪鋼便橋「拚命趕工中」進度超前7%拚明年通車。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮台9線重要交通命脈「馬太鞍溪橋」於今年9月23日因堰塞湖潰流引發暴漲洪水，原橋梁遭瞬間沖毀，造成當地交通中斷，也嚴重影響居民生活與觀光動線。交通部隨即啟動緊急應變機制，先於10月搶建溪底涵管便道恢復基本通行，同時同步推動鋼構便橋與永久橋工程，採「三路並行」方式全速重建。

儘管工程期間歷經鳳凰颱風侵襲與多次豪雨影響，導致河床抬高、水流改道臨時設置的土石堤也數度遭洪水沖毀，施工環境極為嚴峻，甚至一度讓鋼柱施工停擺長達8天。不過在公路局東區養護工程分局提前啟動預警撤離機制下，施工人員與機具皆能即時撤出，未釀成意外。

在克服天候與地形挑戰後，工程團隊隨即增派人力與大型機具全力趕工，目前整體進度已超前原訂計畫。公路局東工分局指出，鋼便橋工程原定進度41%，實際已達48%，超前7%目前立柱共72墩，已完成53.5墩，僅剩高灘地1.5墩尚待施作；帽梁與繫梁部分已完成47墩，71跨鋼構覆工板則完成45跨，並同步進行道路銜接與路面鋪設工程。

為慰勞日夜趕工的工班人員，交通部政務次長陳彥伯2日晚間特別到工地視察，並親自送上肉粽、刈包、麵包與飲料等宵夜打氣。他肯定施工團隊在惡劣氣候下仍如期於11月29日搶通便道的辛勞付出，並期許鋼便橋能在明年1月底前如期通車，讓用路安全全面提升，也讓當地居民生活與交通全面回歸正常。

