洪水沖走矯具 門諾肢援重生

光復鄉六十六歲徐姓男子因洪災沖走義肢，經門諾醫院一路陪伴，讓他重新找回自信。（門諾醫院提供）

記者林中行∕花蓮報導

花蓮縣光復鄉六十六歲徐姓男子曾是職業軍人，退伍後因糖尿病雙腿截肢。去年洪災不僅沖走他的義肢，更讓他一度陷入滅頂危機。幸有門諾醫院一路陪伴，讓他重新找回自信。

徐男因糖尿病影響血液循環，近兩年健康逐漸下滑，先是右腳因嚴重缺血截肢；不到一年左腳趾也出現壞死情形，病變向上蔓延，若延誤治療恐引發敗血症，最終只能再次進行截肢手術。短短兩年間接連失去雙腿，讓他的人生被迫重新來過。

為了再次站起來，徐男去年在門諾醫院完成右側義肢製作，靠著拐杖支撐，從零開始練習行走。去年四月左腳截肢後，義肢矯具團隊評估整體狀況，準備再為他重新打造一副完整義肢，讓徐男的生命露出一線曙光。

未料，光復地區豪雨成災，徐男與妻子留在家中，尚未反應過來洪水已湧入門口，在混濁急流中夫妻倆相互依靠，卻失去一切，連義肢、家具與生活用品全被洪水帶走，只留下滿室狼藉，以及難以忘懷的驚險記憶。

門諾醫院得知徐男義肢在洪災中流失，團隊主動提出無償協助，為他重新製作一雙全新義肢，從取模、套量、反覆調整到安排復健訓練，全程細心完成。

徐男表示，重新開始心裡難免不安；但義肢矯具師與治療師始終耐心陪伴，一次次測試只為讓他站得穩、走得安全。重新穿上義肢那天，他在復健室裡慢慢站起，神情先是專注，隨後露出久違的笑容。