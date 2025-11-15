洪水沖走70支手機！ 宜電信行老闆發愛心餐意外尋回

宜蘭縣 / 綜合報導

鳳凰颱風重創宜蘭縣蘇澳鎮，導致淹水災情相當慘重，在宜蘭縣蘇澳鎮一間電信門市內的手機，也因為洪水襲擊，導致存放在裡面的70支手機全都被沖走，沒想到竟在漂流3天後(14)日全數尋回，讓老闆又驚又喜。

因為無情惡水沖刷，導致林姓男子店内的物品全都被沖毀，更把總價格將近200萬的手機和櫃子沖走，就連一旁的愛車也慘遭滅頂，估計損失500萬以上，沒想到在昨(14)日下午發送愛心餐點時，被一旁的加油站長告知，在加油站後方的自助洗車埸，發現一個櫃子裡面有手機，經過林姓男子確認後，是店裏遺失的手機櫃，讓他開心表示雖然電子產品泡水，無法使用與販售，但還是很開心可以失而復得，找到手機。

