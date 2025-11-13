洪水溢淹明利村 青年返鄉守護部落

花蓮 萬榮明利村 遭受洪水肆虐，由於救災人力無法及時抵達，超過20名部落青年自發組成自救會，包括當地居民，還有從外縣市回鄉的青年。他們分工合作，有人負責監測水位，有人整理物資，有人巡邏，展現面對災難時，團結精神與守護家園的決心。

「那邊都沒有壩擋，水一沖就上去了 是不是。」

「從我們家溢流那邊出來，也沒辦法回去啊，現在就幫忙 協助村長。」

有家歸不得的明利村部落青年沈先生，即使自己也是受災戶，仍在第一時間投入自救會志工行列。明利村部落自救會青年 沈先生：「剛開始溢流的時候，都是村長在弄，因為我們自己部落也是有青年，然後我們就想說，村長一個人沒辦法，我們自己要召集自己青年，就說我們就去協助。」

「那個 推車兩台嗎。」

來到馬太鞍社區活動中心，部落青年比波．依里，正在負責物資分配的工作內容，黑板上寫著輪班表，自救會的運作，井然有序。明利村部落自救會青年 比波．依里：「因為物資比較滿，所以我們要把它，所有的物資先分配完，分配完 我們好清點的時候，比較好去做這樣重災區，依此類推去分發。」

「請村民禁止進入災區，以免發生危險。」

「村長有指示啦，現在 下面都不能有人啦。」

二十多名部落青年，自發組成自救會，透過定時在群組內回報情況，給予明利村機動協助。明利村部落自救會青年 莫那．馬紹：「大部分一半以上，都是外地回來的，就是長期放假，然後都會回來，就是參與部落，一些大小的活動這樣，然後更何況，是今天發生這種事情，其實大家的向心力，就突然凝聚一起這樣，然後大家有一個共識這樣，就是主動要來幫忙這樣。」

「放在裡面嗎，放裡面 統一放裡面。」

當大批救援物資運抵明利村時，青年們立即展開行動，透過接力方式，毫不猶豫挺身而出，展現社區自救的團結和行動力，也成為災難中的一道溫暖光芒。NS「謝謝 辛苦了。」

