洪水空汙中逆勢成長 越南國際觀光客破2000萬人創新高

越南15日迎來今年第2000萬名國際旅客，顯示過去一年即使遭遇洪災與長期空汙問題影響，該國觀光業的復甦力道依然強勁。

路透社報導，越南文化體育旅遊部15日發布聲明指出，越南今年入境國際旅客人次已突破2000萬、上看2100萬人次，超越2019年疫情爆發前創下的1800萬人次紀錄，也比去年增長19.3%。

越南擁有綿長的海岸線、豐富的自然景觀與歷史文化，是東南亞最熱門的旅遊目的地之一。然而首都河內今年曾多次登上全球空污最嚴重的城市榜首，其他旅遊景點如順化、會安和芽莊則遭到洪災重創。

根據國家統計局的數據，今年1至11月，訪問越南的外籍觀光客中以中國為最大宗，佔國際旅客總人數的四分之一；其他主要客源國為韓國、台灣、美國和日本。

2021年受到疫情影響，越南實施嚴格的入境限制措施，只有不到16萬國際旅客造訪當地，創下近年來人數最低紀錄。(編輯：宋皖媛)

