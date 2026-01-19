洪水肆虐南非北部奪19命！克留格爾國家公園封園撤離 紅色警戒未解

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

南非北部近兩週遭遇嚴重洪災，已造成至少19人死亡，數以千計建築物受損，部分地區甚至整棟房屋被洪水沖垮。洪水侵襲 林波波省 與 普馬蘭加省，也迫使知名的 克留格爾國家公園 暫停對外開放，並出動直升機協助園區員工與遊客撤離。

洪水襲擊南非北部，造成至少19人身亡，許多建築物及道路遭沖毀。（圖/美聯社）

根據《BBC》報導，南非總統 西里爾·拉瑪佛沙 日前前往林波波省勘災，並親自慰問一名5歲罹難男童的家屬。南非氣象局已發布紅色等級10的最高警戒，警告該區仍將持續降雨，呼籲民眾「盡量待在家中、遠離道路，切勿行駛積水路段」，若車輛拋錨，應立即棄車並轉移至高處，同時建議居民關閉電源、將財物與家畜移往安全地點。

南非政府已調派直升機與軍方部隊前往災情最嚴重地區協助搜救，並著手修復遭沖毀的道路與橋梁。地方官員指出，多處醫療機構與學校也在洪災中受損，公共服務受到明顯衝擊。林波波省省長 Phophi Ramathuba 表示，將動用約40億南非蘭特（約新台幣76.6億元）重建基礎設施，並已向中央政府請求額外支援，坦言道路系統受損程度「已非省級政府能單獨承擔」。

克留格爾國家公園方面指出，園區員工宿舍於上週四深夜遭洪水侵入，但所有人員均已安全撤離；至於野生動物，巡守員表示無須過度擔憂，動物通常會依本能遷移至地勢較高處避險。《路透社》則指出，非洲東南部近年洪災愈發頻繁且劇烈，與氣候變遷導致印度洋上空風暴增強密切相關。

