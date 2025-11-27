洪水肆虐東南亞！ 從越南淹到泰國 數百病患困醫院

泰國南部遭洪水襲擊，街道、汽車都被淹沒。（圖／達志影像美聯社）

東南亞各國接連出現洪災。泰國南部因為暴雨引發的洪水，已經造成33人死亡，還有數百名患者被困在醫院裡面。馬來西亞、印尼、越南也傳出災情，其中越南還有今年第15個颱風「天琴」步步進逼。

泰國南部的洪災情況尤為嚴重，救難人員冒著風雨抱著小孩和年長者涉水通過危險地區。洪水深度驚人，許多轎車幾乎被完全淹沒，從遠處望去，數十輛車輛全都泡在水中，畫面令人震驚。這場洪災已影響泰國南部九個省份，波及至少270萬人口，並導致超過30人喪生。

醫療救援行動也在艱難條件下持續進行。醫護人員冒著惡劣天氣將傷患送上直升機撤離，他們不僅手持點滴袋，還需手動壓著甦醒球，幫助呼吸困難的患者維持呼吸功能。位於合艾市的一家人被迫躲到屋頂上，焦急等待救援船的到來。

馬來西亞同樣遭受嚴重洪災影響。當地民眾表示，他們嘗試從家中取回物品時，發現水已經淹到腰部位置。城市街道全部泡在水中，居民只能艱難地涉水通過。這場洪水影響了馬來西亞的8個州，當局已緊急疏散超過19000人。

整個東南亞地區包括泰國、馬來西亞、印尼到越南都受到洪災影響。越南的情況更加嚴峻，因為「天琴」颱風正朝越南方向移動，這將是今年侵襲越南的第15個颱風。各國政府和救援組織正全力應對這場區域性災難，搶救被困民眾並提供必要援助。

