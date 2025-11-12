洪水襲擊花蓮明利村 水利署：持續做擋水措施

滾滾泥流不斷從大排沖進來，就連民宅也無法倖免於難，畫面怵目驚心。鏡頭中的民宅，其實11日下午工程人員才協助清淤，但11日晚上又來好幾波猛烈的泥水，影響區域再擴大。

花蓮萬榮鄉明利村民黃先生說：「昨晚7、8 點吧，貨櫃還有車子，就是很多人在叫什麼東西又被流去了。」

花蓮萬榮鄉明利村民吳先生說：「前天、昨天到現在，我一直在看著自己的住家、家園，已經毀滅成這樣。」

明利村長林萬成指出，「9月23日沒有像這麼嚴重，因為我昨天去破口看的時候，幾乎是一半是往我們這邊。」

吳姓屋主只能站在高處，眼睜睜看著自己的房子被泥水淹沒，心中滿是無奈。從空拍圖來看，明利村比較低窪的區域都被泥流覆蓋，民宅只能孤零零地站在泥水中。

公視記者歐芸榕報導，「花蓮的雨勢一波接著一波，襲擊萬榮鄉明利村的泥流，甚至比昨天早上還大，現在花45道路已經往前再繼續封閉。」

花蓮縣長徐榛蔚也趕到明利教會視察受災情況，水利署表示會持續做擋水措施，但要視水量狀況才能進行工程。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「萬榮鄉公所先撤離，將遠端的影響到的居民先撤離安置到收容所。」

水利署長林元鵬說明，「基本上我們持續會去拋一些大的鼎塊來做阻水的可能性，但是可能沒辦法完全達到阻斷的效果。」

公視記者歐芸榕報導，「這裡在萬榮國中旁邊的台9線，可以看到這邊也被泥流襲擊，地板都是泥濘不堪，記者連要走路也都看起來非常難走，後面的工程人員也持續在做清淤的動作。」

萬榮國中裡面也被泥流侵襲，而泥水就是從操場旁邊的圍牆排水孔流進來的。

花蓮縣萬榮國中校長許瓊櫻指出，「等這邊的水比較排送得完整之後，然後才有辦法請工程進來幫我們再做一下清淤的部分，掌握到可能有一位孩子家裡面可能是有被淹沒的情況。」

校長表示，未來會加強圍牆的修繕措施，希望能避免同樣的事情再發生。

