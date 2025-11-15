洪水重創蘇澳冷泉區 復原時間恐須1個月

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今天說，蘇澳鎮日前遭遇重大水患，其中知名的蘇澳冷泉區災情也慘重，許多設備都還泡在泥濘中，復原時間恐須1個月。

颱風鳳凰11日挾帶豪雨重創蘇澳地區，造成多處淹水災情。所幸隔天一早，多處積水已消退，蘇澳鎮公所估約有3200戶受災。

洪水退去後，宜蘭縣政府、鎮公所及國軍連日投入災後復原工作，鎮內主要道路上的廢棄物大致已完成清運，進入最後清消作業，但知名的蘇澳冷泉園區、阿里史冷泉2處災情慘重，大量泥水擱置池中，營運全面停擺。

李明哲說，這2處冷泉區的湯屋與露天池等設備幾乎都是泥巴，目前透過縣府協助展開抽水作業，再由人工下池清洗，後續將評估設施維修；估計復原時間恐須1個月，之後才有辦法再對外開放讓民眾使用。

他表示，因應這次大水災，公所已成立募款專戶，將會把專戶善款在法律允許下，全數用在受災戶身上，而災後復建所需建設經費會向中央爭取協助，希望各界踴躍捐輸，讓蘇澳受災戶儘速獲得協助。（編輯：張銘坤）1141115