洪浦釗專欄》一份清楚劃線的政治告示：中國新年寄語的真正訊號

2026年剛開始，中國涉台系統同時拋出兩份「新年寄語」。無論是海協會會長張志軍，或國台辦主任宋濤，其文字鋪陳看似溫和，頻頻出現交流、合作、和平、福祉等語彙。但細讀其結構與用語，便會發現這並非單純的賀年致意，而是一套高度一致、精心編排的政治訊號，意在重新設定中國對台政策的話語框架與行為規則。

這類新年寄語，從來不是即興發言，而是對內交代、對外宣示的年度總說帖。它們要回答的不是台灣社會關心什麼，而是中國希望台灣如何被理解。因此，與其將其視為釋出善意的對話邀請，不如視為一份清楚劃線的政治告示：交流可以，對話可以，但政治前提必須先被接受。

廣告 廣告

中國慣用話語手法：將軍事威嚇包裝成和平工程

最值得警惕的是，中國刻意將軍事威嚇重新包裝為守護和平的必要手段。宋濤在寄語中，毫不避諱地將「正義使命」、「海峽雷霆」等對台軍演，納入捍衛主權、維護穩定的正當敘事，彷彿只要打著反台獨旗號，一切軍事行動便自動轉化為和平工程。

這正是中國近年慣用的話語手法：不是威脅破壞和平，而是任何拒絕被威脅者，才是破壞和平的一方。這種邏輯的傲慢，試圖剝奪受威脅者定義威脅的權力。當軍演被描述為被迫反應，和平的定義便不再取決於是否使用武力，而是取決於是否接受中國所設定的政治結論。

預設政治結論：沒有對話 只剩確認順從程序

同樣的邏輯，也反覆出現在中國強調「願意對話」的說法中。表面上，中國宣稱願與台灣各界協商，但幾乎每一次提到對話，後面都必定接上「一個中國原則」與「九二共識」作為不可討論的前提。這樣的安排，其實已經說明了一切：當結論早就被寫好，所謂的對話，不過是在確認你聽不聽話。

這與其說是協商，不如說是篩選；與其說是溝通，更像是在要求表態。當終點早已預設，整個過程的功能，就只是替中國在台灣社會中找出願意配合其政治框架的對象。凡是不願先承認統一前提的人，自然被排除在所謂「和平對話」之外。於是可以看得很清楚，中國口中的善意，並非對所有人開放，而是只留給立場相符者，這與台灣民主社會所理解的平等對話，存在根本差距。

融合是一種單向吸納而非雙向理解

在青年與交流議題上，中國採取了更細膩的統戰語言。寄語中大量著墨於台青、台胞便利措施，刻意營造一種去政治化的親近感。然而，這些交流始終被嚴格限制在不可觸碰政治制度、不容質疑權力結構的框架內。所謂融合，實質上是一種單向吸納，而非雙向理解。

真正揭露這套話語矛盾的，反而是中國刻意迴避的空白地帶。若中國真如其所言，對自身制度與治理模式充滿制度自信，理應不懼比較。然而，迄今仍嚴格限制中國民眾來台旅遊的現實，卻說明了另一層恐懼。台灣之所以被封鎖，並非因為風險，而是因為台灣提供了另一種制度的生活比較。這種制度對照，遠比任何政治口號更具穿透力，因為台灣展現了對公權力的監督與個體尊嚴的實踐，而這，正是中國不願面對的事情。

看清中國權力邏輯 守住台灣民主底線

總而言之，這些新年寄語並非和平藍圖，而是一套包裹溫和語言，但已先寫好結論的「前提政治」。它要求台灣在進入對話之前，先放棄選擇權；在享有交流之前，先接受結論。當和平被如此定義，它便不再是避免衝突的承諾，而成為另一種形式的戰略約束。

對台灣社會而言，真正重要的不是回應這些話語本身，而是清楚看見其背後的權力邏輯。中國可以鼓勵台人赴中，卻始終不敢讓中國人民自由走進台灣社會。唯有認清這是一場敘事設定，而非善意溝通，台灣才能在不被話語牽著走的前提下，穩健地守住自身的民主底線與選擇空間。

延伸閱讀

國台辦宋濤：願與台灣各界展開國家統一對話

學者解析2758號決議及救亡圖存獻議 示警勿落入一中架構

邱垂正：台灣人民會當「台獨頑固分子」的後盾

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長