洪浦釗專欄》奈良合奏的弦外之音：從即興打鼓看日韓外交節奏管理藝術

日本首相高市早苗日前在奈良接待韓國總統李在明，兩人在領袖會談後即興同台打鼓，演奏韓流歌曲〈Dynamite〉與美國電腦動畫電影金曲〈Golden〉。這一幕迅速成為國際媒體焦點，有人視之為輕鬆破冰的友誼展現，也有人當作領袖個人興趣的花邊插曲。但若僅停留在氣氛融洽的層次，反而低估了這場安排真正蘊含的外交意義。

掌控節奏的鼓：一個高度象徵性的外交語言

事實上，這並非臨時起意的表演。去年十月高市早苗訪問韓國時，曾在會談中提及自己學生時代加入輕音社、擔任鼓手的經歷，並坦言打鼓是她的個人興趣。當時李在明回應說「我也想試試看」。這段對話並未寫入正式會談紀錄，卻被高市牢牢記住。一年多後，李在明訪日，日本方面未事先對外張揚，低調準備了這場驚喜演出。這正是外交最細膩、也最容易被忽略的地方：真正的外交，不只是在談判桌上爭取文字，更在於你是否讀懂對方的心理，並記住那些未被紀錄的微小細節。

更值得玩味的是，高市選擇的不是鋼琴、不是主旋律樂器，而是「鼓」。在音樂裡，鼓不負責旋律，卻掌控節奏；不站在最前面，卻是整個樂團的核心靈魂。節奏穩定，旋律才有空間發揮；節奏一亂，再華麗的音符都會失序。這個選擇，本身就是一個高度象徵性的外交語言。

樂團中的節奏器：日韓關係一旦失衡 整個區域安全架構都會受到牽動

若將這層意涵放回當前的東北亞與印太局勢，訊息便更加清晰。日韓關係，正如同樂團中的節奏器。它未必永遠高調，但一旦失衡，整個區域安全架構都會受到牽動。對日本而言，日韓合作不只是歷史和解或雙邊互動的問題，更是維繫美日韓安全合作、穩定印太秩序的重要支點；對韓國而言，如何在複雜的地緣政治壓力下維持節奏，同樣是一項高度困難的課題。

韓國當然面臨來自中國的現實壓力。無論是經貿依賴、外交語言，或區域政治氛圍，都迫使韓國在某些議題上必須展現彈性，甚至做出有限度的妥協。但調整節奏，並不等於換掉樂曲。對韓國而言，真正的風險不在於如何回應中國的壓力，而在於是否因此脫離美日安全同盟的整體架構。節奏可以微調、速度可以放慢，但若徹底脫拍，後果將是整場區域安全演奏的崩盤，這份代價將難以承受。

日本首相高市早苗(右中)與韓國總統李在明(左中)13日在高市早苗故鄉奈良舉辦日韓領袖峰會。(X平台/@takaichi_sanae)

共同演奏親感受到一起打拍子重要性

正是在這個脈絡下，高市安排這場「打鼓外交」顯得意味深長。她並未在會談中高聲談論印太戰略，也未以強硬語言要求韓國選邊站隊，而是透過一個看似輕鬆的場景，傳遞一個不言自明的訊息：日韓之間，必須維持穩定、協調的節奏。這不只是雙邊關係的需求，更是對整個印太和平與穩定的責任。

成熟的外交，往往不在於把話說得多重，而在於讓對方自然理解你的期待。高市的安排，正是一種意在言外的外交實踐。她沒有要求李在明公開表態支持日本的立場，也沒有將台海或區域安全議題擺上檯面，而是透過共同演奏，讓對方親身感受到一起打拍子的重要性。這樣的訊息，反而更容易被接受，也更難被拒絕。

外交不再只是宣示立場競技場而是節奏管理藝術

在高度對立與不確定的國際環境中，外交不再只是宣示立場的競技場，而是節奏管理的藝術。誰能讓夥伴在壓力之下仍願意走在同一個拍子上，誰就掌握了穩定秩序的關鍵。從這個角度來看，奈良的那場即興合奏，或許比冗長的會談公報，更真實地呈現了當前日韓關係的核心課題。

對台灣而言，奈良這場即興合奏的意義，不只是一段外交花絮，而是一個重要提醒：在高度對立與壓力交織的印太局勢中，真正影響局勢走向的，往往不是最大聲的宣示，而是關鍵夥伴之間能否維持節奏協調。

台灣或許不是這場合奏中的鼓手，但身處同一首曲子之中，更需要看懂節奏、避免失速，才能在複雜的區域互動中，為自身安全與空間保留更多可能。(編輯：陳文蔚)

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長