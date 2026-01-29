洪浦釗專欄》影響習近平最高權力的安全感就是罪
張又俠落馬後，各方傳言四起。從向美國洩漏核武核心情資、收受鉅額賄賂、培植軍中派系，到挑戰軍委主席負責制，各國媒體輪番解讀，版本彼此矛盾，卻始終沒有一條能被外界獨立驗證的完整事實鏈。反觀中國官媒的定調，政治語言高度一致，措辭極其嚴厲，卻刻意避開具體細節，沒有清楚交代時間、行為、證據或因果關係。
在習近平的權力體系中，真相不是必要條件，服從才是
這種定性先於事實的處理方式，本身就是一個清楚的政治訊號：在習近平的權力體系中，真相不是必要條件，服從才是。對內而言，這不是要說服社會，而是要震懾體制；對外而言，也不在乎是否被質疑，而是展示清洗的決心。
因此，討論張又俠是否真的洩密、是否確實貪腐，反而逐漸變得次要。真正的關鍵只有一個：他是否被視為不安全因素。在習近平的治理邏輯下，罪名可以模糊，但政治風險不能存在。只要被認定可能影響權力穩定，不論你是紅二代、紅三代，資歷多深、戰功多高，寧可錯殺，也不能錯放。因為當權力高度集中於一人時，最大的威脅往往不是外部敵人，而是內部那些太清楚局勢的人。
習近平對解放軍政治清洗是一場徹底的安全概念重組
這不是現代政黨政治的運作邏輯，而是一種高度個人化的權力模式，更接近中國歷史上一再重演的封建帝王思維。從秦始皇到清末帝制崩解，歷代統治者反覆面對同一個困境：真正理解局勢、能做出專業判斷的人，往往也具備影響決策、甚至改變權力走向的能力。
對獨裁者而言，這樣的人才不是資產，而是潛在風險。因此，當權力愈是集中，對過於清醒、過於能幹者的猜忌也就愈深。習近平對解放軍的清洗，本質上是一場安全概念的重組：軍隊不只是要聽命，更要可預期。當軍委主席的安全感凌駕於戰場的勝負感，解放軍將不再是一個純粹追求勝利的戰鬥機器，而是一個追求政治絕對正確的龐大官僚機關。
當愚忠成為生存首選，專業便成了原罪
這種清洗對軍隊結構所造成的影響，遠比單一將領落馬來得深遠。當升遷與生存越來越取決於政治安全，而非軍事專業，整個組織很快就會學會一套新的生存法則：太精明能幹，反而容易出事；能獨立評估戰略風險，意味著你可能會說出領導不想聽的話。
於是，愚忠逐漸成為最安全、也最理性的選擇。當能幹被視為野心，軍中專業人才的集體沈默，將導致解放軍的戰鬥力出現不可逆的萎縮。不要多想，不要多問，不要主動判斷，只要態度正確、表態到位，就能安然無恙。這是一場體制性的逆向淘汰。
權力的巔峰，即是專業的墳場
未來解放軍的指揮文化勢必發生質變。決策不再來自戰場判斷，而是揣摩上意；行動不再追求效率與勝算，而是避免犯錯與背鍋。每一個關鍵決策，都需要層層請示、反覆確認。
問題就在這裡：現代戰爭講求 OODA循環（觀察、調整、決策、行動）的極速反應，需要的是分權、即時判斷與現場指揮，而非揣摩千里之外的中南海意圖。在瞬息萬變的電子化戰場上，解放軍將領若因為害怕被定性而不敢決斷、基層軍官因為怕背鍋而不敢承擔，這支軍隊即便帳面上再強大，也只是一個反應遲鈍、坐在戰車裡等待紅頭文件的官僚組織。在戰場上，每一秒鐘的請示，都是在把勝機拱手讓人。
習近平真能一人治天下？
這也讓「習近平是否真能一人治天下」這個問題顯得格外諷刺。權力表面高度集中，實際卻建立在恐懼與政治清洗之上；當軍隊的升遷與存亡只取決於是否絕對忠誠，而非專業判斷與實際能力，將領唯一學會的，只是如何避免承擔責任。在這樣的結構下，軍隊只對最高領導人負責，卻不對戰爭結果負責，戰略判斷被層層請示取代，專業決策被政治安全吞噬。
張又俠案真正揭示的，並非某位將領的個人結局，而是一個更根本的事實：當軍隊被徹底轉化為權力安全的附屬品時，它已不再是一支具備實質戰力的軍隊。這樣的體系或許能暫時鞏固統治，卻在真正的對外衝突中，幾乎沒有戰力可言。
作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
