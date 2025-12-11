洪浦釗專欄》從百艦壓力到灰色治理：西太平洋正在被改寫

路透社披露，從黃海一路到南海，再延伸到西太平洋，中國同時部署逾百艘海軍與海警艦艇，規模甚至超過去年十二月的大型軍演。與其說這是一場軍事展示，不如說是一場「戰略塑形工程」，它不是只針對台灣，而是要改變美國及其盟友進出第一島鏈的整體戰略環境。

同一時間，中國海巡船結合遠洋救助船在台灣灘進行掛名為搜救、實質混入執法的灰色地帶操作。兩個看似分離的事件，其實指向同一個戰略邏輯：在海上製造既成事實，並藉由長期、密集、低衝突風險的行動，企圖改變區域的權力結構。

百艦佈滿東亞海域目的稀釋美軍存在感

百艘艦艇部署在整個東亞區域，顯然不是完全針對台灣，而是在進行更深層的戰略工程：也就是在重新塑造一個「美國進入前就已被中國塞滿軍力」的海上環境。美國的印太戰略倚賴自由進出西太平洋的能力，但若中國能在和平時期就把區域海域填滿艦艇，美軍每一次穿越都必須面對更高的政治、軍事與心理成本。久而久之，美軍的存在感就會被常態化的中國艦隊稀釋，美國的印太戰略主導性也隨之被削弱。這不是展示肌肉，而是要重新繪製地圖。這也解釋了為何中國不急著對外宣布軍演，因為真正有效的戰略塑形，不需要標榜、不需要震撼；只需要一直存在。

中國台海策略從「灰色侵入」轉向「灰色治理」

與百艦部署同時進行的，是福建海事局三艘公務船在台灣灘進行的搜救演練與專項執法。顯然中國把執法混入搜救，意圖操作「合法外衣」掩蓋「實質擴權」，是一種典型的灰色地帶操作。首先，其目的在於建立海上管轄權的逐步既成事實；其次是讓國際社會逐漸接受「中國在此有角色」的敘事；第三，進行侵蝕海峽現狀而不跨越武力衝突門檻。

中國這次的操作，已從「灰色侵入」進入「灰色治理」。前者的目的只是跨線、進入、突破他方的既有秩序，但後者則更進一步留下，開始以「治理者」的姿態塑造秩序。透過搜救、巡查、維護安全等看似無害的名目，將中國描繪成該海域的管理者，讓外界逐漸接受一種敘事，塑造行使權力的正當性。這是一種準主權的治理宣示，用灰色地帶的方式包裝、用日常化的行動固化，使原本不屬於它的海域，逐步被納入它聲稱有權「管理」的範圍之中。

艦艇從北到南排開是對第一島鏈壓力測試

中國百艘艦艇從北到南排開，更像是針對整條第一島鏈的壓力測試：北段回應高市早苗「台灣有事、日本有事」的政治訊號；中段讓台灣在未來任何軍購、國防改革上都必須考慮更複雜的軍事壓力；南段針對美國盟友與南海主權聲索國家，展示中國已具備在廣域海域同步部署的能力。

這是一種以反介入／區域拒止（A2/AD）為核心的空間擴張策略，其目標並非局部挑釁，而是在西太平洋前沿塑造一個「中國軍力先在場」的新常態。透過在東亞海域串連百艘艦艇與海警力量，中國正嘗試將區域海域軍事化為其外推安全縱深的一部分，使未來以美國為首的外部力量進入第一島鏈時，必須先面對一個被中國主動佔據、活動密度極高的作戰空間。

中國正在改寫戰略秩序

中國此次行動不只是針對台灣，而是在重塑整個西太平洋的戰略環境，把美國力量拒止在第一島鏈之外。因此，台灣最需要注意的有三件事：

首先，灰色地帶行動正從「事件式」轉向「治理式」，從搜救、航路監管到海上秩序建構，都在累積管轄權的既成事實。

其次，中國海軍部署已邁入「大範圍同步操作」時代，危機可能不從台海開始，但台灣一定會被捲入其中。

最後，國際社會如何理解這些行動，將決定台灣的戰略空間，若世界把中國的操作視為新常態，台灣的主張就更難被看見。

面對中國試圖改寫區域秩序，台灣能掌握的不是對方的步伐，而是自己的節奏：把嚇阻能力練強、把國際合作做深、把真實局勢說給世界聽。只要這三件事做得扎實，台灣就能在長期競爭中維持穩定，也維持自己的主動權。(編輯：陳文蔚)

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長