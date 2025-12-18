洪浦釗專欄》從「從娃娃抓起」到「再教育」：中國治理邏輯的真實面貌
中共總書記習近平近日對未成年人思想道德建設作出指示，北京日前召開相關座談會，強調要堅持中共黨的全面領導，引導未成年人踐行社會主義核心價值觀，培養「德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」。表面看來，這似乎只是又一次例行性的教育政策宣示，但若放回習近平長期的政治思路與治理脈絡中，便不難看出，這並非臨時起意，而是延續近二十年、以思想管理為核心、逐步壓縮多元空間的治理路徑。
「從娃娃抓起」是一種預防性維穩思維
事實上，「從娃娃抓起」並不是習近平近年的新說法。早在2004年，他擔任浙江省委書記時，便在《浙江日報》「之江新語」專欄中撰文指出，精神文明建設必須「從娃娃抓起」，強調未成年人的思想道德狀況，直接關係到國家與民族的未來。在那篇文章中，習近平已明確將兒童的「精神空間」與「心理空間」視為必須被引導、塑形與管理的對象，確立了預防性維穩的思維。
這一思路，並非單純的道德關懷，而是高度政治化的治理設計。在中共的理解中，思想從來不是個人的私領域，而是政權安全的一部分。未成年人之所以成為政策重點，正是因為他們尚未形成穩固的價值判斷，被視為最適合提前校準的對象。與其事後處理偏離路線的思想風險，不如在思想尚未定型之前，就完成全面鋪設。
對「失控」越焦慮越要透過「教育」管控
因此，近十多年來，中國在教育領域的政策方向始終高度一致：強化黨的領導、統一教材編審、限制境外教材、擴編思想政治課程，並將「擁護黨、擁護社會主義制度」明確列為教育目標。從小學到大學，從課堂內容到教師隊伍培養，思想教育不再只是其中一環，而是整個教育體系的核心軸線。
這樣的制度設計，反映出中國統治邏輯的核心悖論：它缺乏對社會自發秩序與多元思想共存的根本信任，反而陷入對「失控」的高度焦慮。這種焦慮，驅動政權不斷透過制度化手段，將可接受的價值範圍預先劃定，並向下滲透到尚未具備思想抵抗能力的世代。
換言之，這不是一套為了培養獨立公民的教育體系，而是一套為了確保思想不偏離正確方向的治理工程。當思想被視為必須被管理的對象，「教育」與「管控」之間的界線，本就極為模糊。這種教育管控一體化的模式，從根本上顛覆了現代社會對教育的理解。
再教育：中國治理邏輯的終點站
正是在這樣的脈絡下，近年中國官員在國際場合談及「再教育」時，才會顯得如此理直氣壯。從幼兒園的預防性校準，到國際社會震驚的強制性「再教育」，這條思想管制的線性路徑，從未改變。2022年，中國駐法大使盧沙野公開表示，若統一台灣，將對台灣人進行「再教育」，讓其成為「愛國分子」。這番話之所以在歐洲社會引發強烈反彈，並非語言失誤，而是因為它毫不掩飾地說出了中國治理邏輯的終點站。
從中國的角度來看，「再教育」並不是極端手段，而是治理工具箱中的一環。如果思想可以被塑造，那麼當社會出現不符合期待的群體時，透過制度性力量重新校正，便成為合理選項。新疆的經驗、香港的轉變，以及如今對未成年人思想的全面鋪設，其實都指向同一條追求意識形態總體性的線索。
這也正是為何，當中國談論教育、文明或現代化時，我們必須警惕其背後意識形態的政治前提，以及對異議的零容忍。在這套體系中，秩序優先於自由，一致性高於多樣性，而服從被視為穩定的必要條件。
台灣要理解自由社會與極權體制的根本分野
對台灣社會而言，理解這一點尤為重要。真正令人不寒而慄的，從來不是單一官員說出「再教育」三個字，而是這三個字背後，早已被反覆實踐、制度化，並且被視為理所當然的治理邏輯。
當一個政權相信思想必須被「從娃娃抓起」全面管理，那麼它所追求的，從來不是理解差異，而是消除差異。而這，正是自由社會與極權體制在核心價值上最應該保持距離的根本分野。(編輯：陳文蔚)
作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
其他人也在看
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 22 小時前 ・ 41
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 11 小時前 ・ 43
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 79
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 9
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 34
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 120
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 8
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 14
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 20
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 135
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 185
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 38
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 519
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 20