洪浦釗專欄》當調停成為競逐：從泰柬衝突看美中在中南半島的角力

七月，泰國與柬埔寨邊境衝突升高，美國總統川普高調介入調停，並在多邊場合見證雙方簽署停火協議，一度成功壓下戰火。當時的畫面，符合外界對美國角色的既定想像：全球超強介入區域衝突，透過外交壓力與經濟槓桿促成停火，美國仍是那個最後拍板的力量。

調停泰柬是美中的權力宣示

然而，短短數月後，戰火於十二月再起。這一次，情勢卻出現了微妙而關鍵的變化。就在川普再度宣稱將介入調停之際，中國同步派出亞洲事務特使，穿梭泰國與柬埔寨，公開表示願意「為雙方對話談判創造條件並提供平台」。泰柬衝突本身並非新鮮事，但「誰來調停」，卻成為新的焦點。表面上看，這是兩大國共同關切區域和平；實際上，這是一場對中南半島地緣主導權的競逐。調停不只是善意，更是一種權力宣示。

長期以來，美國習慣扮演全球秩序的仲裁者角色。從烏俄、中東到東南亞，只要區域衝突升高，美國介入往往被視為理所當然。七月的泰柬停火，也正是這套舊秩序的延伸：美國出面、東協配合、區域國家接受。但十二月中國的介入，傳遞的訊號卻截然不同。中國並未質疑停火本身，而是明確表示：這個地區的穩定，不需要也不應由美國單方面主導。換句話說，衝突仍可被調停，但「調停者」必須換人。

「這裡我們自己來」：中國正讓其他力量邊緣化

這種轉變背後的支撐力，源於中國在中南半島日益深厚的地緣經濟滲透。不同於美國以局外人身分進行危機處理，中國透過「瀾滄江—湄公河合作」等機制，早已將泰、柬、寮、緬納入其陸權輻射圈。當中國特使穿梭於兩國首都時，隨行的是基礎建設貸款、貿易特許與後疫情時代的復甦承諾。這種「以發展換穩定」的邏輯，讓中國的調停不只是勸和，更像是一種家族內部的糾紛排解。當中國表達出「這裡我們自己來」的態度時，其底氣來自於中南半島已成為其不可分割的戰略腹地。

這正是中南半島當前最核心的地緣政治變化。對中國而言，這條高度連結的陸權空間，無論是一帶一路或軍事合作，都被視為近鄰中的近鄰。在這樣的認知下，美國高調介入，不再只是外交協助，而被解讀為勢力滲透。值得注意的是，中國的調停姿態，並未採取對抗性語言，而是刻意包裝為「支持東協、尊重區域機制」。這正是中國近年在周邊外交上的慣用策略，不否定既有架構，但實質上將自己放入核心位置，讓其他力量逐步邊緣化。

「美國的安全防線」與「中國的繁榮框架」的選擇

相較之下，美國的作法仍停留在以壓力換取停火的模式。川普以關稅、貿易談判作為槓桿，確實短期有效，卻也加深區域國家對美國交易式外交的疑慮。當停火無法持續，美國的可信度便隨之折損，這也正好為中國的「穩定提供者」敘事創造空間。

對於處在風暴中心的泰國與柬埔寨而言，這場調停權的爭奪戰，既是槓桿，也是枷鎖。泰國傳統上採取「風中之竹」的外交策略，試圖在美中兩強間維持動態平衡；而柬埔寨則在經濟主權上日益向中國傾斜。當單一的停火協議演變成兩種秩序的對決時，區域國家的自主空間反而被壓縮了。他們必須在「美國的安全防線」與「中國的繁榮框架」之間做出選擇，而這種選擇往往是零和的。

當調停本身成為競賽，和平反而變得更加脆弱

從這個角度看，泰柬衝突早已不是單純的邊境摩擦，而是一場秩序轉換中的縮影。過去，美國可以「想介入哪裡就介入哪裡」；如今，中國開始對其周邊區域劃出明確界線，並透過實際行動宣示影響力。這並不意味著美國立即退出中南半島，但它清楚顯示，美國不再是唯一被接受的調停者。在中國眼中，這裡不是多邊競技場，而是勢力範圍；不是國際公共財，而是戰略腹地。

泰柬衝突只是背景，真正值得關注的是：地緣政治的遊戲規則正在改寫。當調停本身成為競賽，和平反而變得更加脆弱。未來的衝突，未必更大，但背後的角力將更複雜；而世界，也正在習慣一個不再由單一強權主導的現實。(編輯：陳文蔚)

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長