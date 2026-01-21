洪浦釗專欄》習近平怎麼睡得安穩？解析CIA公開策反教學的真正戰場

美國中央情報局(CIA)近日公開釋出一支以簡體中文製作的聯繫教學影片，詳細示範如何安全地向中情局傳遞情報。影片內容冷靜、節制，甚至刻意避免情緒渲染。正是這種近乎教科書式的呈現方式，反而讓外界意識到：這並非單純的招募宣傳，而是一場精心設計的心理戰與認知戰。

無法驗證的可能性就是巨大壓力來源

乍看之下，公開策反流程似乎違反情報工作的常識。過去，情報機構往往強調祕密接觸、低調滲透，以避免引發對手警覺；如今卻反其道而行，主動揭露聯繫步驟、匿名方式與安全指引。這種公開手法的作法，真正的受眾其實不只是潛在的線民，而是整個中共體制本身。

關鍵不在於有多少人真的照著影片行動，而在於沒有人能確定，究竟有沒有、已經有多少人行動過。 對一個高度集權、極度依賴忠誠與層級控制的政權而言，這種無法驗證的可能性，本身就是巨大的壓力來源。

這正是心理戰的核心。美國CIA並不需要證明策反成果，關鍵在於讓中共高層意識到風險無法排除，疑心就會開始在體制內部自行繁殖。當每一名官員、每一個關鍵節點都可能被迫重新被審視，每一次內部溝通都可能多一層猜忌，權力的安全感便遭到了長期的侵蝕。這不是情報蒐集的即時成果，而是對對手治理成本的極大化消耗。

讓中國投入更多資源內控 降低對外行動的冒進意願

若將這支影片放回更大的地緣政治脈絡，其戰略意涵就更加清楚。去年美國跨境迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，關鍵不在於軍事能力，而在於長期策反與滲透身邊關鍵人物，使其行蹤與安全漏洞被精準掌握。這類行動向來不是臨時起意，而是建立在對體制內部人性弱點與忠誠裂縫的長期操作之上。

美國CIA選擇公開策反流程，正是在複製同樣的邏輯：先讓體制內部相信滲透是可能的，再讓領導層無法確信忠誠是否仍然完整。這種操作未必立刻產生可見成果，但它會迫使中國投入更多資源進行內控、清洗與防疑，進而拖慢決策速度，降低對外行動的冒進意願。

習不只面對外部對抗 還有內部深不見底的不確定性

對習近平而言，這類心理壓力尤其致命。中共體制的穩定並非建立在制度透明與信任機制上，而是仰賴自上而下的服從、紀律與恐懼。一旦忠誠是否仍然可靠成為無法回答的問題，最高領導人所面對的，將不只是外部對抗，而是內部深不見底的不確定性。這也解釋了為何中共對類似訊息戰高度敏感：真正的威脅從來不是某一條情報外流，而是體制開始懷疑自己是否還能完全控制資訊與人心。當恐懼轉向內部，權力就必須不斷自我消耗來維持穩定。

從這個角度來看，美國CIA的影片並非單一事件，而是美中長期灰色地帶競逐的一部分。它與軍演、制裁或外交喊話不同，並不追求立刻改變對手行為，而是慢慢改變決策環境。當對手在做任何重大判斷之前，都必須先考慮內部是否存在不確定風險，戰略主動權便已悄然轉移。

無法相信體制安穩 終究一夜無眠

對台灣與其他民主社會而言，這起事件同樣具有警示意義。它再次提醒，現代衝突早已不限於軍事層面，而是全面延伸至資訊、心理與制度韌性。滲透與策反，不是戰爭的前奏，而是戰爭本身的一部分，只是發生在尚未開火之前。

最終，這支影片真正傳遞的訊息並不是「來找我們」，而是對中國權力核心的一次冷靜示警：你永遠無法確定，體制內是否仍然無懈可擊。在高度集權的結構下，這種不確定性，比任何公開威脅都來得有效。如果說心理戰的終極目標，是讓對手在尚未行動前就先自我約束，那麼這場公開策反的真正成果，或許正是讓中共最高決策者在每一次關燈入睡前，都無法完全確信，體制內部仍然安穩如昔。

終究一夜無眠！

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長