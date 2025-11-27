洪浦釗專欄》賴清德的戰略訊號：在大國外交交會處展現自主防衛的新定位

日前「川習」通話，內容是否談及台灣，呈現耐人尋味的「各說各話」。中國官媒第一時間將重點放在台灣、放在所謂「戰後秩序」及「回歸」敘事；美國則在川普公開訊息中完全不提台灣。緊接著，美日之間展開「川高」通話，高市早苗指出兩人「交換對台海情勢的看法」，川普也再次強調日美合作的重要性。在國際媒體的鏡頭裡，美日中三方都在討論台灣，而台灣，不再是旁觀者，而是區域戰略的中心點。

就在這個敏感的交會時刻，賴清德總統在《華盛頓郵報》刊出重量級投書，公開宣示台灣將把國防預算提高到 GDP 3.3%，2030 年提升至 5%，並推出 400 億美元特別預算，啟動史上最大規模的自主防衛投資。T-Dome、全社會防衛韌性、不對稱戰力，構成了這篇投書的核心，而這不只是政策更新，而是一場對外的戰略宣示。

中國想用歷史替代現實 但國際社會不買單

川習通話後，中國官媒刻意釋放習在通話中表示「台灣是戰後秩序的一部分」，其目的並不複雜：在美日因台海安全升溫而站在同一陣線之際，中國企圖把台灣重新拉回歷史框架，而不是今天的安全議題。然而，這個說法並不是國際共識，也不符合國際法。真正影響台海局勢的，是供應鏈安全、印太秩序、地緣政治穩定與民主安全網絡的合作，而不是七十年前未定性的歷史文件。

換言之，中國想用歷史替代現實，但國際社會看的始終是現在，而不是政治敘事。

美日合作捍衛第一島鏈的方向愈來愈明確

高市早苗日前在國會明確指出：若台海遭遇武力攻擊，日本可能依「存亡危機事態」行使集體自衛權。這不是象徵，而是把台灣正式納入日本的安全架構。因為中國的軍事威脅早已越過海峽，直接觸及日本的航線、能源安全與領域邊界。川普在與高市的通話中雖未細談台灣，但仍把焦點放在日美合作，等於明白站在日本一邊。

賴清德在記者會中更把整個區域格局說得清楚：印太民主國家正逐漸形成「島鏈防衛、責任分擔」的共識。日本、韓國、菲律賓、澳洲都在往這個方向前進。而台灣作為第一島鏈最關鍵的環節，不能成為安全縫隙。這使台灣的角色徹底不同：不再只是「可能被攻擊的一方」，而是一個「必須承擔責任的安全支點」。



賴清德總統投書美國華盛頓郵報(The Washington Post)，公開宣示啟動史上最大規模自主防衛投資。(翻攝www.washingtonpost.com)

賴清德的三重訊號：給美國、給日本也給世界民主陣營

賴清德的投書是一次戰略發聲，隨後的記者會，把這份訊號推到更高層次。

對美國而言，這篇投書是務實且明確的回應。台美正處理對等關稅，美方想看到的是具體利益與安全投入，而不是抽象承諾。台灣願意增加防衛成本、願意提升戰力、願意提升韌性，就是一種以實力換取穩定的策略；不是取悅，而是對等。

對日本而言，這是關鍵的安定訊號。當日本因「台灣有事」而承擔更大區域責任時，一個願意自我防衛、願意強化戰力的台灣，就是最可靠的夥伴。台灣不會成為拖累，而是能夠自我撐住的前線承擔者。

對全球民主陣營而言，這篇投書與記者會呈現台灣的戰略成熟。在俄烏戰爭之後，世界已不再相信「小國自然會被保護」。要得到支持，必須先展現自我防衛的意志。賴清德談 T-Dome、談國防科技、談民主防禦機制，就是在告訴世界：台灣不是麻煩，而是力量；不是弱點，而是民主安全網絡的節點。

從自主防衛到民主防禦：台灣把自己推上了國際秩序的前線

記者會增加了一個重量級的概念：中國的目標不是「改變兩岸關係」，而是把「民主台灣」變成「中國台灣」。這已不僅是威脅，而是存在風險。而台灣的回應不是退縮，而是把民主本身變成防禦體系的一部分：反統戰、反滲透、反跨境鎮壓，揭露假訊息、強化敘事、團結社會認同，讓中國的非軍事工具全部失效。這是台灣第一次正式將「民主 vs. 專制」提升到國安層級，也是向盟友宣告：台灣並非只在建軍，而是在建構一個能夠抵抗威權滲透的整體社會。

台灣不是被討論的對象而是行動者

在美日中外交互動交織的此刻，川習通話提醒我們：台灣永遠在別人的談判桌上。而賴清德的投書與記者會則告訴世界：台灣不是被討論的對象，而是參與塑造區域秩序的行動者。這是一個新的定位：不等待、不依附、不退縮，而是以自主防衛，以民主防禦，站上國際秩序的前線。台灣正在把自己的命運握在自己手裡——也正在向世界證明：台灣值得被支持，也值得被守護。(編輯：陳文蔚)

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長