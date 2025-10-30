洪浦釗專欄》重啟的同盟與焦慮的世界：當「中國威脅」成為共同語言

中國已是國際公認的威脅來源。從英國副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）在國會作證，明言中國對英國構成「真實且頑強的威脅」，到美國國防部助理部長提名人柏柯維茲（Marc J. Berkowitz）於參議院聽證中警告中國正「削弱美國在太空的優勢」，這些訊號清楚揭示：西方世界對中國的認知，已從警覺轉為防衛，從策略競爭升級為制度對抗。中國不再只是經濟對手，而被定義為跨領域、跨體制的安全挑戰。

回應「中國威脅」 台納美國「集體安全架構」一環

這場轉變，標誌著全球安全語言的重組。過去各國雖然關注中國崛起，但多半以「合作與競爭並存」的語調回應，如今開始採取更直接的界定。英國選擇在情報與司法體系上揭示中國滲透的現實，美國則把「太空防衛」納入新一代同盟議程。這種從語言到政策的轉向，意味著「中國威脅」不再只是政治修辭，而成為跨政府、跨產業的安全共識。

在這樣的氛圍下，美國推動的同盟網絡也正在變化。柏柯維茲在聽證中指出，美、日、韓與台灣將是「集體安全架構」的一環，不僅在地緣上互補，也在價值上共振。太空如今成為新的安全前線，象徵防衛概念的全面升級，從陸、海、空延伸至太空軌道。這場「太空化」的同盟整合，顯示美國正建立一種全域安全體系，讓合作不只停留在軍事層面，而擴展到資訊、科技與決策協調。對中國而言，這是一場無聲卻全面的圍堵；對民主陣營而言，則是對共同威脅的制度化回應。

川高同登美艦 美日同盟再強化

在亞洲，象徵層面的政治劇場也同步上演。川普與日本首相高市早苗的會晤，成為全球媒體焦點。兩人同乘「陸戰隊一號」、登上美軍航艦「喬治華盛頓號」，川普頭戴「USA」帽向數千名官兵喊話：「如果我們開戰，就一定會打贏。」高市站在他身旁，成為畫面的一部分。日本民眾熱議「美日同盟又活過來了」，這幕不僅喚起「川安連線」的記憶，也讓「川高時代」成為新的政治符號。

表面看來，這只是外交禮儀，實際上卻是戰略語言的視覺化。川普與高市的同框，象徵美日同盟的再強化，也預告印太安全敘事的更新。川普以「勝利」作為語彙，高市則以「穩定」作為關鍵詞，兩人各自滿足了彼此的政治需要：前者展示強人姿態，後者重建信任象徵。而當高市在兩人會談中重申「台海和平與穩定的重要性」時，台灣再度被放回區域安全敘事的中心。這不只是外交辭令，而是一項明確訊號：「台灣議題」不是中國內政問題，而是一項攸關國際安全的議題。

自由世界的同盟不再退縮

這些動作的時機並非巧合。川習會今天登場，美中貿易談判仍在僵局中。中國試圖藉「可控緊張」創造談判籌碼，透過對台衛星拍攝、軍演與法律宣示展示「主權可見」；美國與日本則以公開互動回應，讓威懾變得可見，讓同盟政治化。這是一場沒有硝煙的外交角力，鏡頭與語言都在傳達同一個訊息：自由世界不再退縮，焦慮已被整合成具體行動。

台灣的存在是「國際秩序」必要部分

然而，在這場重啟的同盟與焦慮的世界秩序中，台灣不應只是被關注的對象，而應成為能發聲的節點。當英國在法理層面抵禦滲透、美國在制度上鞏固太空防線、日本在象徵上重塑同盟圖像，台灣也必須在敘事上主動定位自己。不只是中國威脅的受害者，而是穩定印太安全的參與者與貢獻者。

川普與高市登艦的畫面，或許會被記錄為新冷戰年代的象徵之一：勝利、信任與盟誓。但對台灣而言，關鍵不在於被誰提及，而在於如何讓「和平與穩定」成為自己能定義的價值。當「中國威脅」成為民主陣營的共同語言，唯有當台灣的存在被視為維繫國際秩序的必要部分，而非衝突的前奏，這場重啟的同盟才算真正完整。(編輯：陳文蔚)

作者》洪浦釗 東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長