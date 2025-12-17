洪浦釗觀點》不是二線城市，而是一線控制：中國話術的統治預告

中國國家主席習近平。 圖：翻攝陸網/新華網

[Newtalk新聞] 中國對台敘事近期出現新的話語操作。在中國官方持續強調「推進統一」、並配合經濟與治理敘事對外輸出的背景下，上海復旦大學中國研究院院長張維為，近日透過上海官媒拋出「統一後5到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平」的說法。這並非單一學者的即席評論，而是高度貼合當前中國對台宣傳口徑的敘事測試。

中國企圖塑造「台灣被接管才能進步」的想像

首先必須指出，這並不是單純的城市比較。張維為刻意將台北放進「二線城市」的評比框架，本身就帶有強烈的貶抑意味，試圖塑造一種「台灣已經落後、必須被中國接管才能進步」的敘事前提。這不是經濟分析，而是一種高度政治化的敘事操作。

在民主國家，城市發展從來不是由外部政權代為規劃，而是透過選舉、公共討論與制度制衡逐步形成。將台灣描繪為尚未完成治理的對象，本質上就是否定台灣作為一個民主國家的主體性。這不是發展藍圖，而是統治預告。

張維為反覆強調要「推進統一」，甚至直言「不是商量，是告知」，清楚說明中國對台灣的統一工程，從來不是協商式整合，而是單向接管。所謂「二線城市水準」，與其說是經濟升級的承諾，不如說是走向「一線控制」的包裝語言。

習近平承認中國當前經濟發展矛盾

然而，這套話術之所以值得高度警惕，並不只因為它對台灣構成政治威脅，也因為它恰恰發生在中國自身經濟出現明顯裂痕的時刻。就在張維為高談「規劃台灣」之際，中共黨刊《求是》同步刊出習近平的重要文章，親口承認「總需求不足」已成為中國當前經濟運行的突出矛盾。

習近平在文中反覆強調擴大內需、刺激消費、穩定投資，這本身就是一種罕見的坦白：中國經濟不再是過去那個高速成長、投資不斷擴張的狀態，而是進入一個信心不足、需求疲弱的階段。這樣的自我揭露，與官媒喉舌對台灣指點江山的強勢話語，形成強烈反差。

國際媒體也戳破中國發展假相

《華爾街日報》近期指出，習近平在國際舞台上或許仍能展現外交上的自信姿態，但一旦回到國內經濟層面，這份自信便明顯受限。房地產長期低迷、固定資產投資持續下滑、地方政府財政壓力加重，正在一點一滴侵蝕中國經濟的結構基礎。即便貿易順差屢創新高，也難以掩蓋內需疲弱與民間信心不足的現實。更值得注意的是，愈來愈多國際分析一致認為，中國正走向一個「更保守的時代」：投資不再是穩賺不賠的選項，地方政府選擇按兵不動，過去依靠大規模基礎建設托底經濟的模式逐漸失靈。這意味著，中國不僅需要在對外敘事上不斷「說好中國故事」，在內部治理與經濟調整上，也正承受前所未有的結構性壓力。

真正的對比，不是硬體建設而是制度如何待人

然而，真正需要被攤開比較的，從來不只是硬體建設。城市會不會變新？或許會。高樓會不會更多？也可能。但問題在於，人能不能自由說話？政策能不能被質疑？權力能不能被限制？錯誤能不能被修正？違法能不能被課責？

香港的經驗，已經給出沉重的答案。日前宏福苑大火後，有市民自發成立火災關注組、發起網路連署，希望追究公共安全責任，卻傳出發起人之一遭警方國安處拘捕。這樣的場景清楚提醒我們，在中國嚴控之下，異議聲音不是被回應，而是被消失。

因此，所謂「現代化」，從來不只是高樓、基建，或對外展示的繁華城市樣貌。而是制度如何對待人。中國可以不斷展示一線城市的外觀，卻無法回答一個更根本的問題：當人民提出質疑時，國家是選擇傾聽，還是封口？

台灣唯一的選擇就是由自己決定未來

對台灣而言，真正的選擇不在於要不要成為哪一線城市，而牢牢掌握自己決定未來的權利。這個權利一旦放棄，就不只是發展模式的選擇，而是文明方向的轉彎。而這，正是任何敘事戰、認知戰都無法掩蓋的核心現實。

（作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

