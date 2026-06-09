洪浦釗觀點》分裂的朝鮮半島：習近平再訪平壤的戰略目的

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中國國家主席習近平赴北韓國是訪問。圖為習近平攜彭麗媛（左一）與金正恩、李雪主（右一）夫婦合影。 圖：翻攝陸網/新華網

[Newtalk新聞] 近來，東北亞外交互動明顯升溫。中國國家領導人習近平時隔七年再次訪問平壤，金正恩以最高規格接待。去年金正恩赴北京出席中國抗戰勝利八十周年活動，今年初南韓總統李在明訪問中國，如今習近平又將今年首次出訪安排在北韓。表面上看，這是一場中朝領導人的再度會晤，但如果把時間拉回七十多年前的韓戰，習近平此行其實有另一層意義。這不只是一次國是訪問，更是對朝鮮半島分裂現狀的再確認。

朝鮮半島是海權與陸權競逐最前線

韓戰改變了東北亞的地緣政治版圖。中國以抗美援朝名義介入戰爭，美國則率領聯合國軍參戰。戰爭沒有分出勝負，卻留下了一個延續至今的結果。南韓進入美國主導的同盟體系，北韓則與中國維持長期戰略合作。七十多年來，南北韓的領導人換了一代又一代，但南北韓主權分立的現實從未改變。更重要的是，朝鮮半島也從此成為海權與陸權競逐最前線。美國需要透過美日韓同盟鞏固第一島鏈與印太戰略布局，中國則希望維持北韓作為東北地區的安全縱深，俄羅斯也不願失去遠東地區的重要緩衝地帶。

分裂的朝鮮半島符合中俄利益

最值得關注的變化來自北韓。金正恩推動兩國論，刪除憲法中的統一表述，重新界定北韓領土範圍。這項修憲背後傳遞出明確訊號。北韓已經接受不可能實現統一韓國的現實。對金正恩而言，維持政權穩定、確保國家安全，比追求民族統一更重要。

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這項變化其實也符合中國與俄羅斯的利益。對中國與俄羅斯而言，朝鮮半島維持分裂比實現統一更符合自身利益。如果統一後的韓國維持與美國的軍事同盟，甚至保留駐韓美軍，中國東北將直接面對美軍體系，俄羅斯遠東也將直接面對美國盟邦。對中俄而言，一旦這道緩衝地帶消失，中俄將直接面對美國軍事力量向東北亞推進的壓力。

北韓是中俄不能失去的緩衝區

中國長期支持自己的大一統，卻不樂見別人的大一統。北韓存在的價值，從來不只是盟友關係。對中國與俄羅斯而言，北韓就是一道地緣緩衝帶。只要北韓存在，美國的軍事力量就無法直接貼近中俄邊境。這也是為什麼無論國際局勢如何變化，中國始終投入資源維持北韓穩定，俄羅斯也持續深化與北韓的合作。

除了緩衝功能，中俄也無法承受北韓政權崩潰所帶來的後果。諸如難民問題、核設施安全、邊境秩序以及區域動盪，都將首先衝擊中國與俄羅斯。因此，維持北韓的政權存續，本身就是中俄重要的國家安全利益。

習近平訪朝的真正目的

習近平再次走進平壤，表面上是為了紀念《中朝友好合作互助條約》簽署六十五周年，藉此鞏固中朝友誼。事實上，這趟訪問的真正目的，是再次確認朝鮮半島分裂現狀。未來，南北韓依然分治，美日韓海權同盟與中俄朝陸權合作仍將持續競逐。對中俄而言，一個分裂的朝鮮半島，比出現統一韓國更符合自身利益。

作者洪浦釗：大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

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