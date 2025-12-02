洪浦釗觀點》印度多軌外交：在大國夾縫中扮演不可迴避的角色

印度總理莫迪(中)與中國國家主席習近平(右)、俄羅斯總統普丁在上海合作組織峰會上表現親近。 圖：翻攝自 X 《海阔天空》

[Newtalk新聞] 印度最近為了避免美國關稅制裁，自行調整能源採購結構，從俄羅斯轉向遠在南美洲的蓋亞那購油，這對全球能源地緣政治而言並非小事。它象徵著：印度並不是在美俄之間選邊，而是在讓每一方都必須為爭取它而付出代價。這就是印度。從不交心，但永遠在計算。

長期以來，印度在大國之間保持一種「等距外交」。與中國之間劍拔弩張，邊界對峙持續；與美國在印太架構中緊密連結，是QUAD的核心國家；同時，它仍然是俄羅斯武器的主要買家、俄油的最大客戶之一。這種看似模糊的立場，實際上是一種更高階的策略：讓自己在所有大國方案中，都扮演不可迴避的角色。

廣告 廣告

印美不是單純的「民主同盟」，而是一場持續的赤裸交換

川普政府因印度大量購買俄羅斯石油，連續提高印度輸美產品的關稅，總額拉到 50%。印度表面上表示不滿，實際上立刻用行動回應：暫停與美國的武器採購。這不是情緒，而是槓桿。美國的戰略盤算很簡單：面對中國崛起，美國需要一個能在印度洋—南亞—中東形成支點的大國。而印度更清楚，美國不能承受一個被推向俄羅斯或中國的印度。

因此，在關稅升高之後，印度並不急著讓步，而是透過暫停軍購來讓美國看見代價。如今，川普表示可能下調關稅，這是精準的槓桿政治：美國要的是印度的戰略位置；印度要的是美國市場、技術與政治背書。兩者之間並不是單純的「民主同盟」，而是一場持續的赤裸交換。這不是貶義，而是揭露現實主義的大國互動邏輯。

印俄保持友好，避免在亞洲被完全包圍

然而，印度從俄國進口的武器占其武器庫約60%，它沒有辦法在一夜之間改變結構，因此對俄羅斯保持互動，是務實，也是現實。普丁12月初即將訪問印度，莫迪政府預料除了提增購 S-400防空飛彈系統、甚至第五代戰機Su-57的意向。這些行動清楚反映：印度不是美國陣營的「附庸」，而是一個始終保留自主權的大國。

而俄羅斯也深知印度的重要性，因此極少在印中爭端上偏向中國。對印度而言，保持俄羅斯的友好，是為了避免讓中俄關係在亞洲形成完全包圍印度的戰略態勢。這不是搖擺，而是多軌。面對中國，印度既對抗、也競合，並把雙邊關係轉化為自身的國家定位

印度要的不是同盟，而是塑造亞洲的力量位置

從邊界衝突、阿魯納查邦爭議，到中國在南亞推動中巴經濟走廊（CPEC），印度對中國的戒備從來沒有鬆懈過。但另一面，它又深知中國的崛起正在重塑全球秩序，而印度如果要成為真正的大國，就必須擁有足以與中國平行的戰略視野。印度外交部長蘇傑生在亞洲協會曾公開說過一句極關鍵的話：「如果世界要多極化，亞洲也必須多極化；而印中的關係，將決定亞洲的未來。」

這不是向中國示好，而是一種深層的戰略定位：印度不是要加入美國遏制中國的同盟，而是要確保自己是塑造亞洲秩序的關鍵力量。這種邏輯，也解釋了印度為何即便身為QUAD成員，也從不把QUAD當成「價值聯盟」，而是當成能增加自身籌碼的戰略平台。

對印度而言，QUAD 是一個「平台」，可以用來制衡中國，但不必對美國完全戰略對接。它不是承諾，而是工具。蓋亞那購油只是序幕：真正的故事，是印度正在成為所有大國都離不開的節點。」

不選邊站，印度在大國之間創造自己的價值

現在，從蓋亞那跨海購油，看似被迫妥協，實際上反映出一個更深層的趨勢：印度正在積極擴大自己的能源多元化，讓任何國家都無法對印度進行單一制裁。這種戰略性調整，配合軍購多元化、供應鏈再配置、強化國產武器等舉措，正在把印度推向一個新位置，不是在大國之間求生，而是在大國之間創造自己的價值。

換句話說，印度在利用全球矛盾，打造自己的槓桿。只要大國之間仍然競爭，印度就會永遠重要。這不是搖擺，而是計算。不是模糊，而是精準。而在印太局勢越來越敏感的此刻，印度的每一步，都將直接影響中國的戰略深度，也將影響美國的印太佈局。

印度正在告訴世界：大國之間的遊戲規則，不再是「選邊站」。而是「誰需要印度更多」。

（作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳水扁預言2026大選藍綠翻轉! 蔡正元認同「國民黨破口是鄭麗文」

盧比奧搶回主導權 與烏克蘭重寫和平計畫