洪浦釗觀點》台灣與歐洲的新夥伴關係：一個正在形成的民主安全網絡

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴出席IPAC歐洲議會。歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及歐洲議會外交委員會議員Bernard Guetta（左一）等兩位IPAC歐洲議會共同主席，與IPAC執行主任Luke de Pulford（左三），在歐洲議會門口迎接。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 賴清德政府上任以來，台灣的對外布局出現了一條愈來愈清晰的軸線：在維持對美關係為核心的同時，外交的觸角正迅速向歐洲延伸。這不是象徵性露臉，也不是偶發式突破，而是一系列彼此呼應、互相加乘的布局。

林佳龍出任外交部長後，多次深入歐洲政界核心圈，鞏固與歐盟及成員國政府、議會與智庫的互信；副總統蕭美琴突破禁忌，踏入布魯塞爾的歐洲議會；前總統蔡英文在柏林談民主韌性，把「台灣經驗」推進歐洲的公共思考。緊接著，外交部政務次長吳志中登上柏林安全會議講台，公開談「威權軸線」對歐洲與印太的共同挑戰。這些串連起來，不再只是事件，而是一種方向。

歐洲看見成熟、可靠並具有制度韌性的台灣

歐洲為何開始願意讓台灣走進核心？關鍵在於國際局勢的結構性變動。俄烏戰爭迫使歐洲重新理解威脅來源，而這份理解意外地拉近了台灣與歐洲之間的距離。俄羅斯能夠撐到今天，是因為中國在背後持續提供能源採購、軍需零組件、資通訊設備與國際掩護；烏克蘭面臨的無人機威脅、假訊息攻勢、能源脅迫，也正是台灣長期面對的灰色地帶手段。歐洲逐漸意識到，中國已不是遙遠的貿易夥伴，而是地緣政治風險的一環。台灣自然因此被重新定位，不再是「議題」，而是「夥伴」。

廣告 廣告

台灣也正以前所未有的方式出現在歐洲。徐斯儉在華沙安全論壇提出「非紅供應鏈」、提醒歐洲中俄聯動的戰略風險；謝日升中將穿著軍服出現在同一論壇，讓台灣軍官第一次以正式身分進入北約友軍的安全對話；台灣的資訊安全、災害應變、反滲透經驗，也開始被歐洲視為具體且可交流的能力。日前法國總統馬克宏也公開表達，對我國在因應假訊息制度上的肯定。這些累積，使歐洲看見一個成熟、可靠並具有制度韌性的台灣，而非過去那個只能靠情感訴求爭取支持的弱勢角色。

台灣把自身經驗轉化為國際語言，主動參與國際治理的角色

更重要的是，歐洲開始「共同承擔風險」。林佳龍說，歐洲現在「歡迎台灣去」，而真正的指標不是讓你去，而是願不願意一起面對中國的報復。這句話背後，是一種戰略門檻：只有互信深到足以一起承擔壓力，關係才有可能跨入下一階段。自2016年以來，台灣與歐洲在國會議員互訪、防務對話、半導體合作、科技佈局等層面蓬勃發展，正是這條互信脈絡的證明。

台灣的外交不再只是「向外求見」，而是在「制度對接」。從蕭美琴談「全社會韌性」、蔡英文談「自由與韌性」、到吳志中以「威權軸線」切入全球安全議程，台灣正在把自身經驗轉化為國際語言，把過去被動等待國際支持的姿態，轉變為主動參與國際治理的角色。歐洲接受台灣的速度之所以快，是因為這些語言不只是理念，而是結構性的互補。

台歐互動提升的本質，是一個正在形成的「民主安全網絡」

台歐關係的升溫，也與美國有關，但不是「美國叫歐洲支持台灣」，而是歐洲開始根據自身利益重新理解台灣。川普回到白宮後，國際政治的不確定性更高，各國都在為自己尋找新的保險。歐洲知道，維護台海穩定，不只是外交表態，而是維護自身供應鏈、科技安全與能源韌性的必要行動。台灣也清楚，不能永遠把所有外交籌碼壓在美國身上。民主盟友的多元化，是新國際局勢下的必然，也是台灣必須主動擁抱的趨勢。

這一波台歐互動提升的本質，是一個正在形成的「民主安全網絡」。它不是軍事同盟，不是傳統聯盟架構，而是一種由共同威脅、共同價值與共同利益所串起的安全合作。台灣在其中的位置，不僅是地理節點，而是制度節點，是那個能提供科技、韌性、經驗與警訊的民主前沿。

歐洲是台灣外交戰略的新支柱

台灣的外交正在走出一條新的路：既不脫離美國，也不依附美國，而是用多元夥伴把自己嵌入國際系統。如今，歐洲已不再是遙遠的次要戰場，而是台灣外交戰略的新支柱。

美國是台灣的核心，但不是台灣外交的全部。

民主盟友的多元化，是新國際局勢下的必然。



作者：洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

查看原文

更多Newtalk新聞報導

面對威權持續發展不對稱戰力 賴清德：加速打造「台灣之盾」

歷史新高！25個美國州政府＋關島在台設辦事處 林佳龍：台美關係現在才剛開始