洪浦釗觀點》因應國際安全環境變化：從日防衛預算看台灣的選擇並不孤單

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

日本防衛費預算超過九兆日圓創新高，防衛大臣小泉說明，這筆錢是為確保日本防衛與安全所必須的最低限度經費。（圖／翻攝自小泉進次郎臉書）

日本政府日前通過二〇二六年度預算案，防衛費首度突破九兆日圓，創下歷史新高。這項決定的意義，並不僅止於數字上的躍升，而是在於它清楚揭示了日本對安全環境變化的重新判斷。從無人化沿岸防衛體系、長程飛彈部署，到「航空宇宙自衛隊」的組織整合，日本正以制度化、長期化的方式，回應其所感知到的結構性威脅。

和平不再是被動等待，而是必須透過實力與準備來維繫

若將視野拉得更遠，日本的選擇並非特例，而是當前國際安全環境下的普遍現象。俄烏戰爭後，歐洲德法等多國全面提高國防支出；澳洲、南韓、波蘭與波羅的海國家也加速更新軍備。這些國家所形成的共識十分冷靜而現實：和平不再是可以被動等待的狀態，而是一項必須透過實力與準備來維繫的公共資產。

正是在這樣的國際背景下，賴清德總統日前投書《華盛頓郵報》，說明台灣將持續提升國防預算，並提出規模達四百億美元的特別預算案，聚焦非對稱戰力與全社會防衛韌性。若脫離國際脈絡來看，這樣的表態容易被簡化為台灣內部的政治選擇，甚至被貼上升高緊張的標籤；但若放進全球安全趨勢中，就會發現台灣其實正走在與多數民主國家高度相似的道路上。

中國系統化的威脅壓迫，已成台日無法忽視的戰略現實

與其說這是一場軍備競賽，不如說這是民主國家在面對外部威脅升高時，不得不支付的安全保費。當威脅具有長期性、結構性，防衛準備自然不能停留在象徵層次。台灣將國防支出提高至GDP的3％以上，本質上是在補上過去長期被低估的安全成本，而非追求任何形式的對外刺激。

這樣的防衛投資，更必須放在中國近年軍事行為的脈絡下理解。中國在第一島鏈的活動，早已從過去的偶發性施壓威脅，轉為具有節奏與規模的系統性壓迫。從台海、東海到西太平洋，灰色地帶行動的日常化，不只直接衝擊台灣的安全，也已成為日本無法忽視的戰略現實。在此結構下，「台灣有事就是日本有事」不再只是外交辭令，而是必須被具體反映在預算與制度設計中的安全判斷。

嚇阻不是挑釁，而是迫使潛在衝突發生前被重新計算代價

值得注意的是，每當台日強化防衛準備，中國的反應往往特別激烈。然而從國際政治的角度看，這種反應本身其實具有反證效果。當一個國家對他國的防衛性準備表現出高度不安，往往意味著該國對改變現狀抱持強烈企圖。日本投入無人化系統、飛彈防禦與太空作戰能力，並非為了刺激鄰國，而是因為中國的軍事行為已對區域穩定構成實質壓力。

賴清德總統在投書中強調「實力帶來和平」，這並不是新創的政治語言，而是國際政治反覆驗證的經驗總結。冷戰時期的歐洲、今日烏克蘭周邊國家，乃至印太地區的安全架構，都指向同一個現實：缺乏防衛能力的和平，只是一種高度脆弱的狀態。嚇阻的目的，從來不是挑釁，而是迫使潛在衝突在發生之前被重新計算代價。

有能力保護自己的台灣，才會是印太秩序中最穩定的支點之一

因此，台灣提出長期、制度化的防衛投資方案，應被理解為一種「維持現狀」的必要條件，而非偏離現狀。這樣的選擇，正逐漸成為民主國家之間的共同語言：唯有具備足夠的自我防衛能力，才能讓對方理解，動用武力並非低成本選項。

從這個角度看，台灣並不是在單獨行動，而是在參與一種更大的責任分擔。台灣增加國防投資，不只是為了守護自身的民主制度，也是向國際社會表明，台灣願意承擔維護區域穩定的角色。一個有能力保護自己的台灣，才不會成為安全體系中的破口，而會是印太秩序中最穩定的支點之一。

國防特別預算是台灣對外展現責任與可信度的制度訊號

和平從來不會自動到來。只有做好準備的國家，才有資格談和平。理解台灣國防預算提升的意義，關鍵不在於國內政治立場，而在於它是否符合當前國際安全環境的邏輯。在這條路上，台灣並不孤單，而是與多數民主國家站在同一個現實判斷之上。

也正因如此，國防特別預算不只是單一政策選項，而是台灣對外展現安全承擔與制度可信度的重要訊號。當越來越多民主國家選擇以預算制度化回應威脅，台灣若在此刻停步，反而會成為國際安全趨勢中的例外。

