洪浦釗觀點》巴西駐台代表提一中！外交部應行動阻卻中國見縫插針

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國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平舉行鄭習會。 圖：翻攝自新華社

[Newtalk新聞]

當外國駐台代表公開引用台灣內部政治語言，並據此證明台灣是中國的一部分，這已經不只是立場表達，而是對台灣內部政治的直接介入。面對這樣的情況，外交部不能只停留在公開表達不滿與抗議，而應採取更具體行動，包括將相關人員列為不受歡迎人物。如果只停留在抗議，就等於默許這種模式繼續發生。這不是情緒反應，而是基於國家利益的必要作為，目的在於阻卻類似言行持續擴散。更需要警覺的是，如果這類行為未被有效處理，將可能被中國加以運用，成為測試台灣外交反應界線的工具。

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習鄭會產生的外溢效果

這起爭議的背景，不能脫離習鄭會所產生的外溢效果。中國這次透過會面，並非單純進行政治互動，關鍵在於重新定調兩岸關係的性質。它試圖將台海問題從國際議題拉回為中國內部事務，並透過台灣政黨的參與，讓這種說法不再只是宣示，而是可以被觀察、被引用的現實。

在這樣的情況下，台灣政黨的政治表述開始被外部直接引用。原本屬於民主競爭中的不同立場，一旦被抽離出來，就不再只是內部討論，而會被轉化為外界理解台灣的依據。

台灣內部說法開始被對外使用

巴西駐台代表的發言，正是這種轉變的具體呈現。他不僅重申一中立場，更進一步引用台灣政治人物的說法作為依據。這樣的做法，會讓外界在判斷台灣時，忽略制度立場，轉而以政黨片段言論作為依據。

當國際社群不再區分政黨競爭與國家立場時，台灣的對外形象就會出現模糊與扭曲。這不是偶然，而是一步一步累積出來的結果。

列不受歡迎人物的意義在於劃出界線

因此，當駐台人員公開引用台灣部分政黨的語言來支持其政治立場時，代表台灣在敘事上已經出現被動。如果不處理，這種模式就會變成常態。從國際實務來看，外交人員不干涉駐在地內政，本來就是基本原則。台灣雖然面臨特殊國際處境，但這並不代表可以放棄界線的劃定。相反地，正因為空間有限，更需要透過具體行動來劃出界線。

將相關人員列為不受歡迎人物，其意義不在於對個人施壓，而是在於傳達一個明確訊號。台灣政治不是外部可以任意引用與操作的資源。一旦這條界線被突破而沒有回應，未來就會有更多類似案例出現，形成持續擴大的趨勢。

中國見縫插針成為對台施壓新形式

更需要警覺的是，這類發言未必只是單一事件，而可能具有測試性質。如果台灣未作出明確反應，這種操作就可能被中國見縫插針，進一步放大，成為對台施壓的一種新形式。在這樣的情況下，回應重點就不只是處理當下發言，而是防止未來類似情境持續發生。

從國家利益來看，這其實是提前處理風險。當台灣面對一種可以被複製的敘事模式時，如果沒有在初期加以限制，後續的成本只會更高。與其被動回應，不如在情勢仍可掌握時，主動劃出界線。

維持台灣在國際上的敘事主導權

回到這次事件，它所揭示的，不只是一次發言爭議，而是一個正在形成的趨勢。中國透過台灣內部政治語言，對外建構其敘事，並逐步影響國際社會的理解。如果台灣沒有及時回應，這種見縫插針的操作只會持續擴散。

當我們沒有劃出界線，別人就會用我們的話來定義我們。也正因如此，外交部不能只停留在抗議，而必須採取行動，才能真正阻卻這種操作持續發生，維持台灣在國際上的敘事主導權。

作者： 洪浦釗，大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長。

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