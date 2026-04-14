洪浦釗觀點》巴西駐台代表提一中！外交部應行動阻卻中國見縫插針
[Newtalk新聞]
當外國駐台代表公開引用台灣內部政治語言，並據此證明台灣是中國的一部分，這已經不只是立場表達，而是對台灣內部政治的直接介入。面對這樣的情況，外交部不能只停留在公開表達不滿與抗議，而應採取更具體行動，包括將相關人員列為不受歡迎人物。如果只停留在抗議，就等於默許這種模式繼續發生。這不是情緒反應，而是基於國家利益的必要作為，目的在於阻卻類似言行持續擴散。更需要警覺的是，如果這類行為未被有效處理，將可能被中國加以運用，成為測試台灣外交反應界線的工具。
習鄭會產生的外溢效果
這起爭議的背景，不能脫離習鄭會所產生的外溢效果。中國這次透過會面，並非單純進行政治互動，關鍵在於重新定調兩岸關係的性質。它試圖將台海問題從國際議題拉回為中國內部事務，並透過台灣政黨的參與，讓這種說法不再只是宣示，而是可以被觀察、被引用的現實。
在這樣的情況下，台灣政黨的政治表述開始被外部直接引用。原本屬於民主競爭中的不同立場，一旦被抽離出來，就不再只是內部討論，而會被轉化為外界理解台灣的依據。
台灣內部說法開始被對外使用
巴西駐台代表的發言，正是這種轉變的具體呈現。他不僅重申一中立場，更進一步引用台灣政治人物的說法作為依據。這樣的做法，會讓外界在判斷台灣時，忽略制度立場，轉而以政黨片段言論作為依據。
當國際社群不再區分政黨競爭與國家立場時，台灣的對外形象就會出現模糊與扭曲。這不是偶然，而是一步一步累積出來的結果。
列不受歡迎人物的意義在於劃出界線
因此，當駐台人員公開引用台灣部分政黨的語言來支持其政治立場時，代表台灣在敘事上已經出現被動。如果不處理，這種模式就會變成常態。從國際實務來看，外交人員不干涉駐在地內政，本來就是基本原則。台灣雖然面臨特殊國際處境，但這並不代表可以放棄界線的劃定。相反地，正因為空間有限，更需要透過具體行動來劃出界線。
將相關人員列為不受歡迎人物，其意義不在於對個人施壓，而是在於傳達一個明確訊號。台灣政治不是外部可以任意引用與操作的資源。一旦這條界線被突破而沒有回應，未來就會有更多類似案例出現，形成持續擴大的趨勢。
中國見縫插針成為對台施壓新形式
更需要警覺的是，這類發言未必只是單一事件，而可能具有測試性質。如果台灣未作出明確反應，這種操作就可能被中國見縫插針，進一步放大，成為對台施壓的一種新形式。在這樣的情況下，回應重點就不只是處理當下發言，而是防止未來類似情境持續發生。
從國家利益來看，這其實是提前處理風險。當台灣面對一種可以被複製的敘事模式時，如果沒有在初期加以限制，後續的成本只會更高。與其被動回應，不如在情勢仍可掌握時，主動劃出界線。
維持台灣在國際上的敘事主導權
回到這次事件，它所揭示的，不只是一次發言爭議，而是一個正在形成的趨勢。中國透過台灣內部政治語言，對外建構其敘事，並逐步影響國際社會的理解。如果台灣沒有及時回應，這種見縫插針的操作只會持續擴散。
當我們沒有劃出界線，別人就會用我們的話來定義我們。也正因如此，外交部不能只停留在抗議，而必須採取行動，才能真正阻卻這種操作持續發生，維持台灣在國際上的敘事主導權。
作者： 洪浦釗，大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長。
更多Newtalk新聞報導
擺脫中國控制！美歐推礦產聯盟 最低價機制曝光
鄭麗文返台前中國宣布「十項惠台措施 」汪浩：養套殺本質從未改變
其他人也在看
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
中共為何要放出十項惠台？趙春山曝「習近平真意」：跟台灣人說這件事
在鄭習會後，國台辦於12日釋出「十項惠台政策」，而同日也是「台灣關係法」立法47周年，美國眾議院外交委員會共和黨團特別在X發文，照片並將美國總統川普與總統賴清德合成並列，背景還有兩國國旗。而淡江大學榮譽教授趙春山13日就在媒體人黃光芹的節目《中午來開匯》說，「川賴會」根本就是幻想、白日夢，光是賴清德要過美國都很難了，怎麼可能見到川普。趙春山認為，在未來將至的......
伊朗海軍近乎全滅 但剩下這10%戰力才是真正威脅荷姆茲海峽主力
美國總統川普表示，目前讓荷姆茲海峽無法通行的唯一原因是伊朗散布的一些水雷。但事實上，伊朗除了仍舊擁有可以攻擊威脅商船的數千枚飛彈，伊朗革命衛隊的海軍快艇、自殺小艇，也仍舊大體存活，對航道有嚴重威脅。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
土耳其要參戰? 艾爾段威脅「出兵以色列」 沙烏地也想徹底推翻伊政權
[Newtalk新聞] 雖然美國與伊朗日前展開了為期兩周的停火協議，並於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開直接談判，但雙方在伊朗核計畫、荷姆茲海峽等議題上仍舊無法達成共識，中東地區的緊張局勢也再次升溫。就在此時，土耳其總統艾爾段公開對以色列提出警告，強調將因應以色列打擊黎巴嫩、伊朗的行動進行報復。另一方面，有網友爆料稱，美國川普政府決定與伊朗暫時停火的原因，很可能與沙烏地阿拉伯有關。 X 推主「許波」指出，當地時間 12 日，艾爾段公開針對中東局勢發表演講，警告以色列停止為中東地區和平進程設置障礙的行為，「如果以色列不停止『玩火作惡』，我們將讓以色列得到『應有的教訓』」。艾爾段也進一步表示，任何針對黎巴嫩或伊朗的攻擊，都將被視為對土耳其的攻擊，並可能遭到報復。 土耳其空軍的 F-16 戰機。 圖：翻攝自@Currentreport1 艾爾段認為，圍繞著美國、以色列與伊朗的大規模衝突，是以色列總理納坦雅胡為了「政治生存」而策畫的戰爭，「全世界都在為以色列的決策付出代價，超過 80 億人被迫承擔戰爭的後果」。推主「BRICS News」也補充稱，艾爾段在該次演講中，威脅對以色列發起軍事行動，「就像我
民眾黨參戰選區加一！邱臣遠鬆口了：將派出「最強人選」角逐市長
即時中心／高睿鴻報導眼見年底九合一大選步步逼近、且新竹縣長楊文科任期將滿，各方勢力開始摩拳擦掌，積極評估搶大位的可能性；但相較於國民黨已完成初選、確定將推立委徐欣瑩參戰，民進黨卻遲遲無法喬定由誰掛帥。綜合媒體近期報導，許多綠營人士、地方基層、甚至包括總統賴清德，都在勸進高人氣竹北市長鄭朝方披掛上陣；但近期卻傳出，他似乎不太有意願角逐，而是回頭力拼竹北市長連任。對此，民眾黨新竹市副市長邱臣遠也出面回應了。
「這國」與台灣斷交嚐到苦果！中國投資承諾落空 最慘下場超驚人
即時中心／黃于庭報導中國近年來文攻武嚇未曾停歇，不僅試圖以言語、武力打壓，更屢次阻擋我國與盟友交流，甚至介入並切斷邦交關係。尼加拉瓜2021年與台灣斷交，至今已5年過去；然而，選擇擁抱中國的結果卻不如當初所想的美好。據外媒報導，中國對尼加拉瓜投資承諾落空，加上中東情勢動盪，導致該國恐怕面臨巨大經濟風險，還有可能遭受國際制裁。
中午來開匯／憂心兩岸演變成殘酷聖戰 趙春山質疑：每個人都能成沈伯洋？
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨主席鄭麗文昨日結束訪陸行，結束為期6天的「2026和平之旅」，而後續能否落實具體的和平紅利，鄭麗文回應「一起拭目以待。」對此，淡江大學榮譽教授趙春山今（13）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，他分析表示，將來鄭麗文能否將此行的利多及成果，轉移成老百姓對國民黨的支持...
國民黨無視政府？急成立小組「對接中共惠台政策」 總統府反擊了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨主席鄭麗文本（4）月10日與中國國家主席習近平會面後，國台辦昨（12）日宣布「10項惠台措施」，包含推動直航正常化、恢復上海與福建居民自由行等。藍營不僅要政府別阻擋，還稱將組成工作小組與中共對接；然而外界質疑，相關政策恐怕是統戰手段，中共「想禁就禁」的態度更是一大風險。對此，總統府發言人郭雅慧今（13）日回應，若中國真的有誠意交流，與我方政府進行正式溝通才是最好的方法。
中共突拋開放自由行、恢復直航！陸委會氣炸：凸顯「養套殺」本質
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文本（4）月10日與中國國家主席習近平會面，在她今（12）天結束6天行程返台之前，國台辦宣布「10項惠台措施」，包含推動直航正常化；在所謂「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，支持台灣農漁產品參與各類展銷會；恢復上海與福建居民自由行等。針對中國單方面宣布上述政策，陸委會表態，凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商才具效力。
川普出手封荷姆茲 分析：難長期維持、恐遭伊朗動用「王牌」報復
美國總統川普週日（4/12）宣布，由於與伊朗的談判破裂，將封鎖荷姆茲海峽，藉此禁止伊朗原油出口。專家警告，伊朗也手握報復籌碼：一旦將連接紅海與印度洋的曼德海峽封鎖，將進一步干擾全球原油供應，進一步升高能源危機。
美伊談判破局！親伊朗人士爆料美方3要求 怒批「根本不是來談的」
美國與伊朗在巴基斯坦進行21小時談判12日宣告破局，美國副總統范斯隨即率團打道回府。美媒引述多方消息人士透露，雙方主要分歧在於濃縮鈾及荷莫茲海峽。伊朗官媒稱美方「過度要求」阻礙協議，另有親德黑蘭分析人士爆料，美方要求伊朗停止濃縮鈾活動、移出濃縮鈾庫存至境外，且要求按照美方條件管理荷莫茲海峽。
李貞秀遭開鍘！小草女神：政治不是一門生意
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會今（13）日中午召開討論李貞秀案。中評會做出決...
鄭習會讓旅遊業嗨翻？急喊「開放中國團客」 林子揚憂：犧牲台灣利益
即時中心／高睿鴻報導國民黨主席鄭麗文近日赴中，會晤中國國家主席習近平，而這場「鄭習會」也立即成為中共操縱兩岸政治議程、宣揚統戰意識型態的籌碼；會後，立即宣稱要推出「惠台大禮包」，10項「利多」當中，包括重啟兩岸直航、恢復上海及福建居民赴台自由行，瞬間讓不少旅遊業者精神抖擻。我國旅遊發展協會理事長李奇嶽馬上出面呼籲，政府應盡快取消「禁團令」，開放中客來台。但民進黨北市議員參選人林子揚，仍對鄭習會的可能後果發出警告。
新聞透視》在野各陷家變 年底選戰埋隱憂
國民黨主席鄭麗文剛結束「2026和平之旅」從大陸返台，為兩岸對話推進一步，在野陣營士氣大振之際，卻又各自遇上「家變」，國民黨深陷馬英九文教基金會爭議，被解讀為黨內路線之爭；民眾黨則有陸配立委李貞秀案，雖然中評會揮刀開除黨籍，但後續效應仍未可知，在野若自亂陣腳，恐為年底選舉先埋下隱憂。
差一步就簽了！伊朗稱一度接近達成備忘錄 卻遭美方提3要求「極限施壓」
美國與伊朗12日在巴基斯坦舉行的和平談判破裂，未能就結束戰爭和核爭議達成協議，讓原本為期兩週的脆弱停火前景陷入不確定。美方指控伊朗拒絕放棄核計畫是破局主因，伊朗則反批
鄭麗文喊啟動兩岸對接機制！林濁水拋2大難題 點名藍營這人「得傷腦筋了」
在鄭習會齁，中國國台辦日前公布10項涉台措施，國民黨主席鄭麗文隨即表態將「全面承接」並推動落地，甚至規劃成立專責小組與對接窗口，引發外界討論。對此，前立委林濁水在臉書發文直言，相關操作在實務上恐難執行，甚至形容國民黨恐「自創新關卡」，讓對接機制更加複雜。林濁水也點名國民黨副主席張榮恭「得傷腦筋了」。中方釋出包括金馬通水、通電、通氣、通橋，以及恢復部分觀光......
美伊談崩後 川普考慮重啟「精準轟炸」打破僵局
《華爾街日報》引述消息人士報導，美伊談判破局後，川普總統及其幕僚正研議在持續封鎖荷姆茲海峽之餘，重啟對伊朗的有限度軍事打擊。 這項決策是在巴基斯坦協商破裂後的數小時內，川普於佛羅里達州多羅度假村進行多方諮詢時，所列入的關鍵選項。 川普也可能恢復全面的轟炸行動，不
兩岸的路也要通？盧秀燕拋金句「路若通，子孫就會成功」 籲民進黨正面回應中國善意
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，並與中共總書記習近平會面交流，中方於12日宣布10項惠台措施，包含開放上海、福建民眾赴台...
憂綠不准中共對台10措施 趙少康：歡迎跟普發1萬一樣「收割」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共宣布10項對台措施。但民進黨抨擊，這對台灣根本毫無「善意」可言，明顯只是想透過獨裁者的「欽點御賜」，來增加未來統戰與施壓台灣的工具。對此，資深媒體人趙少康今（13日）諷刺，「歡迎民進黨出來收割 」，就像去年全民普發現金1萬元，民進黨一開始也是全力反對，最後還不是照樣發、照樣宣傳政績。 就中共宣布的10項措施。陸委會副主委梁文傑今於立法院表示，中共在宣傳上所獲得的效果，與10項會台措施本身相比差距甚大，「它所獲得的，不管在統戰上的效果，在國際社會上面宣傳的效果，對美中台關係影響的效果，然後對接下來可能美台軍售的影響效果」，中共在宣傳上獲得的好處，是這10項措施遠不能比的。 趙少康則表示，其中真正關鍵的是，兩岸直航正常化、更便利的農漁產品輸入管道，以及恢復上海、福建來台自由行，因為這三項，都是最直接對民眾有利的。他要再次肯定這次「鄭習會」，雙方展現出一定程度的善意。對比美國總統川普在國際上動不動就發動戰爭，兩黨領導人願意坐下來談，用對話代替對抗，本來就是一件好事，這更是民進黨這幾年都做不到的。 趙少康接著稱，現在利多來了