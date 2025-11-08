洪浦釗觀點》布魯塞爾的掌聲與東京的答詢：台灣走進全球秩序的核心時刻
洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長
這是一個在國際政治中極具象徵性的巧合，蕭美琴站上布魯塞爾的歐洲議會講台，高市早苗在東京國會明言「台灣有事＝日本存亡危機」。這是東西兩個民主陣營對台灣安全的表態，也是對中國戰略回應的節奏同步化。過去歐洲與日本在台海議題上的語言步調不同：歐洲傾向以「民主價值」與「規則秩序」論述，日本則以「安全威脅」與「防衛義務」思考。但這次兩者在同一時段共同聚焦「維護台海和平與穩定」，象徵著一個跨洲的戰略共識。台灣不再只是地緣衝突的可能現場，而是全球秩序的關鍵節點。
蕭美琴登場歐洲議會的「三個突破」
在賴清德總統授權下，副總統蕭美琴此次應歐洲議會議員、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）之邀，赴歐洲議會發表專題演說，至少創下三項具有主權意涵的外交突破：
第一，台灣現任高層官員正式登上歐洲議會講台，象徵歐盟立法體系在政治層次上對台灣主體地位的實質承認；
第二，副總統層級以國家代表身分發表正式演說，突破了歐洲長期在「一中政策」下對台官方互動的自我設限；
第三，外交部長林佳龍同場出席，以「副總統＋外交首長」的完整代表陣容公開現身歐洲議會，等於以「國家代表團」形式進入歐洲政治核心。
這場行動並非僅是禮節性訪問，而是外交戰略布局的具體展現。
從防衛到塑造：台灣的民主轉向
而這三個突破的背後，反映的不只是外交禮儀的突破，更是一種外交角色的轉變。在這場經過精密籌畫與保密的「外交登場」中，蕭美琴的演說不僅獲得現場議員起立鼓掌，也引發國際媒體的高度關注。
蕭美琴在演說中強調：「我們正處於一場長期的競爭之中—這場競爭的目的不是爭奪主導權，而是為了維護一個以和平合作、以非武力或脅迫手段規則為基礎的國際秩序。」這段話幾乎可視為當代台灣的外交原則：它既延續蔡英文時期「台灣是負責任的民主夥伴」的精神，也展現賴清德政府更自信、更具主體性的國際語彙。台灣不再只是被動防衛的對象，而是主動貢獻規則、強化制度的參與者。這種外交語言的轉變，象徵台灣從「被威脅的民主」走向「能貢獻安全與秩序的民主」。
布魯塞爾的「價值語言」與東京的「安全語言」
在布魯塞爾，蕭美琴用「全社會韌性」與「開放社會的共同挑戰」來定義台灣角色，讓歐洲的安全想像從「戰爭風險」轉為「制度合作」。這是極具戰略智慧的語言轉換：她不呼喊危機，而是訴諸共存，邀請歐洲共同維護規則秩序。這場演說讓歐洲議員第一次用「民主夥伴」的視角看待台灣，而非「地緣風險」的焦慮。
就在同一時間，東京的國會殿堂出現另一個歷史性轉折。首相高市早苗在回答在野黨質詢時明確指出，若中國對台採取武力行動，將可能構成安全保障法制所定義的「存亡危機事態」，日本得以行使集體自衛權。
這是日本戰後安全政策以來最具指標性的詮釋，等同宣示：台灣防衛不再是假設，而是日本國家生存的組成部分。從布魯塞爾到東京，兩種語言分別代表了「民主韌性」與「安全決斷」的兩端。前者以價值構築信任，後者以法理強化威懾。當歐洲以理念支持台灣、日本以制度防衛台灣，台灣第一次被同時置入歐洲的道德地圖與亞洲的安全座標。
世界的掌聲與回響：台海穩定是全球秩序的基石
這種跨洲的政治共鳴，不僅是近日內的外交巧合，更是地緣政治節奏的「對拍」。中國長期以分化策略操作歐美與亞洲，一邊向歐洲輸出「和平合作」敘事，一邊在印太製造軍事壓力。但這次的雙重事件表明：歐洲與亞洲不再是兩條平行線，而正逐漸形成「民主防衛聯盟」的共振頻率。
蕭美琴的演說，把台灣推向全球價值鏈的核心；高市早苗的答詢，則把台灣納入亞洲防衛鏈的中心。台灣因此同時被定義為「價值的節點」與「安全的樞紐」。當布魯塞爾的掌聲與東京的答詢同時回響，世界已經默默完成了對台海的重新定位，台海穩定不只是地區和平的前提，更是全球秩序的基石。
更多三立新聞網報導
高市早苗表態！台灣有事可能行使「集體自衛權」 他揭對台影響：利多
蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
其他人也在看
蕭美琴進歐洲議會演講 前駐歐盟大使：對台重要突破｜#鏡新聞
副總統蕭美琴，在歐洲議會公開發表演說，她也是我國的現任副總統，首次在外國議會演講，這趟行程保密到家，連各國議員都不知道。我國駐歐盟前大使李淳認為，從任何標準來看，對台灣都是重要突破。可見歐洲對台支持力道增加，加上事前沒有洩漏任何風聲，彼此建立互信，可以成為未來交流的基礎。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
蕭美琴赴歐議會演說 中國駐歐使團氣跳腳：一中原則！
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在比利時布魯塞爾的歐洲議會發表專題演說，成為台灣近年來首位在外國國會正式演講的副總統級官員。此舉引發北京強烈不滿，中國駐歐盟使團今（8）日發布聲明，指責歐方「為台獨行徑撐腰張目」，並聲明已向歐洲聯盟提出嚴正交涉。 蕭美琴此行是在外交部長林佳龍的陪同下，赴歐出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。她以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說，強調「台海和平對全球穩定與經濟發展至關重要」，並指出「更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區，而穩定的印太地區，則帶來更安全的世界」。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 圖：翻攝自Taiwán en Colombia臉書 蕭美琴在演說中重申，台灣是多元、開放且民主的社會，珍視公開對話、公平選舉與信仰及言論自由，並新頭殼 ・ 13 小時前
豬肉禁令解除！卓榮泰祭「四大檢疫要求」 嚴守國門安全
台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，經中央疫調確認僅限於台中單一案例場，屬於單一來源病毒，疑因未落實廚餘蒸煮程序導致感染。儘管疫情已被成功控制，社會對食安與防疫議題仍高度關注，尤其非洲豬瘟仍可能透過境外肉品或相關物品傳入，讓邊境檢疫的重要性再度升高。對此，卓榮泰...CTWANT ・ 8 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 發表演說 (圖)
2025年IPAC高峰會在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，副總統蕭美琴在峰會上發表演說。中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年11月8日中央社 ・ 19 小時前
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。中央社 ・ 1 天前
邊境查驗零信任、零容忍！卓榮泰下令4要求
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，針對未來檢疫，提出四項具體要求，同時請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說 全場起立鼓掌！范雲：見證歷史一刻
副總統蕭美琴歐洲時間7日下午現身比利時首都布魯塞爾，受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，這是台灣首次以正式成員國身分參與該國際組織會議，具有重大象徵意義。蕭美琴登場後全場議員起立鼓掌，場面熱烈，民進黨立委范雲激動發文：「我見證了歷史的一刻！」太報 ・ 17 小時前
蕭美琴赴歐洲議會發表演說！賴清德這樣說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，對此，總統賴清德今（8）日透過社群媒體「X」表示，台灣會堅定地與歐洲及其他志同道合的朋友站在一...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線
北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這自由時報 ・ 13 小時前
50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖
NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（...世界日報World Journal ・ 13 小時前
非洲豬瘟漏洞？張麗善指6公斤食品免輸入查驗 防檢署說話了
【記者莊偉祺／台北報導】非洲豬瘟獲得控制，但日前雲林縣長張麗善卻指出，民眾輸入國外食品供個人自用，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗恐有疑慮！對此，防檢署今（8日）說話了。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
台7線宜蘭英士段落石砸車 所幸無人傷亡 (圖)
省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）8日疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，造成車身右側與後擋風玻璃受損，所幸無人傷亡；現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。中央社 ・ 13 小時前
伴戴資穎征戰逾10年 教練賴建誠祝福：不用煩惱練球
（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣羽球天后戴資穎昨晚拋出退役震撼彈，許多球迷不捨獻上祝福，陪著戴資穎征戰國際賽場逾10年的教練賴建誠透露，很替她開心，因為不用再煩惱練球。中央社 ・ 16 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 6 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 16 小時前