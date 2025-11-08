洪浦釗觀點》布魯塞爾的掌聲與東京的答詢：台灣走進全球秩序的核心時刻

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

副總統蕭美琴現身IPAC峰會並發表演說（圖／翻攝IPAC官方社群）

這是一個在國際政治中極具象徵性的巧合，蕭美琴站上布魯塞爾的歐洲議會講台，高市早苗在東京國會明言「台灣有事＝日本存亡危機」。這是東西兩個民主陣營對台灣安全的表態，也是對中國戰略回應的節奏同步化。過去歐洲與日本在台海議題上的語言步調不同：歐洲傾向以「民主價值」與「規則秩序」論述，日本則以「安全威脅」與「防衛義務」思考。但這次兩者在同一時段共同聚焦「維護台海和平與穩定」，象徵著一個跨洲的戰略共識。台灣不再只是地緣衝突的可能現場，而是全球秩序的關鍵節點。

蕭美琴登場歐洲議會的「三個突破」

在賴清德總統授權下，副總統蕭美琴此次應歐洲議會議員、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）之邀，赴歐洲議會發表專題演說，至少創下三項具有主權意涵的外交突破：

廣告 廣告

第一，台灣現任高層官員正式登上歐洲議會講台，象徵歐盟立法體系在政治層次上對台灣主體地位的實質承認；

第二，副總統層級以國家代表身分發表正式演說，突破了歐洲長期在「一中政策」下對台官方互動的自我設限；

第三，外交部長林佳龍同場出席，以「副總統＋外交首長」的完整代表陣容公開現身歐洲議會，等於以「國家代表團」形式進入歐洲政治核心。

這場行動並非僅是禮節性訪問，而是外交戰略布局的具體展現。

從防衛到塑造：台灣的民主轉向

而這三個突破的背後，反映的不只是外交禮儀的突破，更是一種外交角色的轉變。在這場經過精密籌畫與保密的「外交登場」中，蕭美琴的演說不僅獲得現場議員起立鼓掌，也引發國際媒體的高度關注。

蕭美琴在演說中強調：「我們正處於一場長期的競爭之中—這場競爭的目的不是爭奪主導權，而是為了維護一個以和平合作、以非武力或脅迫手段規則為基礎的國際秩序。」這段話幾乎可視為當代台灣的外交原則：它既延續蔡英文時期「台灣是負責任的民主夥伴」的精神，也展現賴清德政府更自信、更具主體性的國際語彙。台灣不再只是被動防衛的對象，而是主動貢獻規則、強化制度的參與者。這種外交語言的轉變，象徵台灣從「被威脅的民主」走向「能貢獻安全與秩序的民主」。

布魯塞爾的「價值語言」與東京的「安全語言」

在布魯塞爾，蕭美琴用「全社會韌性」與「開放社會的共同挑戰」來定義台灣角色，讓歐洲的安全想像從「戰爭風險」轉為「制度合作」。這是極具戰略智慧的語言轉換：她不呼喊危機，而是訴諸共存，邀請歐洲共同維護規則秩序。這場演說讓歐洲議員第一次用「民主夥伴」的視角看待台灣，而非「地緣風險」的焦慮。

廣告 廣告

就在同一時間，東京的國會殿堂出現另一個歷史性轉折。首相高市早苗在回答在野黨質詢時明確指出，若中國對台採取武力行動，將可能構成安全保障法制所定義的「存亡危機事態」，日本得以行使集體自衛權。

這是日本戰後安全政策以來最具指標性的詮釋，等同宣示：台灣防衛不再是假設，而是日本國家生存的組成部分。從布魯塞爾到東京，兩種語言分別代表了「民主韌性」與「安全決斷」的兩端。前者以價值構築信任，後者以法理強化威懾。當歐洲以理念支持台灣、日本以制度防衛台灣，台灣第一次被同時置入歐洲的道德地圖與亞洲的安全座標。

台灣副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），蕭副總統特別感謝IPAC對台灣的支持。(圖/范雲提供)

世界的掌聲與回響：台海穩定是全球秩序的基石

這種跨洲的政治共鳴，不僅是近日內的外交巧合，更是地緣政治節奏的「對拍」。中國長期以分化策略操作歐美與亞洲，一邊向歐洲輸出「和平合作」敘事，一邊在印太製造軍事壓力。但這次的雙重事件表明：歐洲與亞洲不再是兩條平行線，而正逐漸形成「民主防衛聯盟」的共振頻率。

蕭美琴的演說，把台灣推向全球價值鏈的核心；高市早苗的答詢，則把台灣納入亞洲防衛鏈的中心。台灣因此同時被定義為「價值的節點」與「安全的樞紐」。當布魯塞爾的掌聲與東京的答詢同時回響，世界已經默默完成了對台海的重新定位，台海穩定不只是地區和平的前提，更是全球秩序的基石。

更多三立新聞網報導

高市早苗表態！台灣有事可能行使「集體自衛權」 他揭對台影響：利多

蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證

副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定

蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣

