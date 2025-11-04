洪浦釗觀點》從覺醒到防禦：海權時代的印太防線與中國的擴張焦慮

美軍主導「環太平洋」軍演。一般認為主要針對中國。 圖 : 翻攝自單手搓核彈（資料照片）

[Newtalk新聞] 澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）相繼公開點名中國的軍事擴張，揭示出印太安全格局的最新轉折。馬勒斯在雪梨的海軍會議中直言，這是「當今全球最大規模的軍事擴張」；赫格塞斯則在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（ADMM-Plus）呼籲，東南亞各國應建立共享「海域意識」（Maritime Domain Awareness, MDA），共同應對中國在南海的擴張行動。兩位防長的發言象徵，美國與盟友已從戰略警覺進入戰術防禦階段，從理念上的「印太覺醒」，轉化為以海權為軸的現實防線。

美國與盟友從戰略覺醒到戰術防禦

美國主導的印太戰略，正從語言層次的「中國威脅論」走向具體部署。AUKUS（澳英美三方安全夥伴協議）象徵海權聯盟的制度化：澳洲購建核動力潛艦、發展無人潛艦、擴建面向印度洋的造艦基地，意味著海上防線正向深水推進。赫格塞斯提出的MDA構想以「技術共享」為核心，建立跨南海的聯合監控體系，使中國難以透過民兵船或科研船進行「灰色行動」。這是一種新的防禦語言，以透明取代對抗，以科技滲透取代直接圍堵，讓中國的行動空間在無形中被限縮。

這不只是軍事調整，更是地緣權力的重構。美國與盟友正在重新定義「海洋」：它不再只是通商航道，而是陸權與海權的摩擦帶。南海、東海與菲律賓海構成新的安全弧線，成為印太秩序的前沿防線。

新「由海控陸」戰略：從監控海面到塑造秩序

印太聯盟的防禦正逐漸具體化。共享「海域意識」（MDA）讓海上監控成為防禦前線，資訊即時互通，使中國難再以民兵船或科研船進行灰色行動。整合情報不只是掌握威脅，而是讓對手行動前就被看見。此外，AUKUS潛艦計畫、日澳巡防艦合作與菲律賓的聯合演訓，構成一張移動的威懾網。防禦的目的，不是為了開戰，而是讓戰爭永遠無法開始，讓秩序受控。

最具深意的，則是防禦的政治語法。美國把軍事圍堵轉化為「航行自由」與「集體安全」的正當話語，使盟友參與變得理所當然。這是嶄新「由海控陸」的地緣戰略。冷戰的圍堵靠基地與條約，如今的防禦則靠網絡、科技與節奏。它流動、靈活，也更難以被預測與破解。

地緣政治的圍堵：中國的焦慮與孤立回防

當海洋成為被圍堵的前線，中國的回應則是強化「陸權縱深」。中國持續以「一帶一路」框架重組戰略後方，藉由中俄蒙、中國—中亞—西亞，以及中國－中南半島、中印孟等陸上通道接連至歐洲大陸，試圖建立「內陸替代海權體系」。這些走廊構成一條自內而外的防禦鏈，讓中國得以分散安全風險，降低對海上能源與貿易路線的高度依賴。

這反映出中國的戰略焦慮：在被圍堵的海域，只能以內陸擴張維持政治安全。然而，這種內部延伸並未帶來穩定。多數走廊因政局變化、債務與安全風險而停滯，反映中國雖具陸權縱深，卻難以形成持久的外部牽引力。與美國依賴盟友不同，中國的回防是孤立的。這使得中國的「戰略定力」與「結構焦慮」並存，它既不能後退，也難以前進。

印太新秩序與台灣的戰略語言

海權時代的印太防線，正以防禦之名重塑區域秩序。對台灣而言，這不是旁觀的局勢，而是自身的再定位。位於第一島鏈核心，台灣既是印太航道的門戶，也是自由貿易與交流的節點。當美日澳菲防線向海上延伸、中國陸權回防內縮，區域形成「外張內斂」的張力，而台灣正立於這股力量的交會點。

台灣的戰略價值不僅在地理，更在於它承載的海洋文化，相信航行、重視交流、維護開放。這樣的文明特質，使台灣天然地與自由與法治的世界相連，也確立了我們在印太架構中的關鍵角色。讓我們繼續成為連結而非封鎖的一方，讓海洋再次成為台灣的戰略語言。

作者：洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

