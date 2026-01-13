洪浦釗觀點》民主制度不應成為敵人的操作介面：建構台灣認知安全的聯防工程

國安局公布《2025年中共對台認知作戰操作手法分析》報告，清楚揭示中國長期以系統化方式對台操作認知作戰。透過匿名抹黑、網路水軍、異常帳號與跨平台宣傳等手段，中國鎖定「疑美、疑軍、疑賴」等敘事，結合特定時事議題精準炒作。 圖：COPILOT AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 日前國安局公布《2025年中共對台認知作戰操作手法分析》報告，清楚揭示中國長期以系統化方式對台操作認知作戰。透過匿名抹黑、網路水軍、異常帳號與跨平台宣傳等手段，中國鎖定「疑美、疑軍、疑賴」等敘事，結合特定時事議題精準炒作，其目的不僅在於製造輿論紛擾，更在激化台灣內部對立、削弱社會防衛意志，並動搖國際社會對台灣的支持信心。

中國以制度化的認知作戰流程，達到分化台灣社會的目的

若進一步整合國安局所揭露的五大操作手法，其實可以清楚看出一條高度制度化的認知作戰流程：首先，透過大規模資料蒐集，掌握政治人物、意見領袖與社會網絡結構；其次，運用輿情分析與演算法，辨識台灣社會中的裂縫與情緒熱點；接著，針對特定受眾進行精準投放，將爭議訊息導入最容易擴散的社群節點；最後，利用台灣民主制度高度開放的言論空間，加速擴散、放大衝突，達到分化社會、製造紛擾的目的。

這套作法的關鍵，並不在於單一假訊息是否被識破，而在於中國已將台灣的民主制度本身，視為可被操作的介面。它不需要推翻制度，只要讓社會內部持續互疑、對立、消耗信任，就足以削弱整體防衛能力。這也是為什麼，單靠平台下架、事後澄清或個案查核，始終只能疲於奔命，無法從根本降低風險。

用類比時代的法律工具對數位時代的認知戰爭，怎麼打？

從這個角度來看，台灣目前最明顯的不足，並不完全在行政體系的偵蒐或技術能力，而是在制度層級的回應卡關。我們必須正視，台灣正處於一場數位時代的認知戰爭，卻仍被迫使用類比時代的法律工具。然而，在立法院朝小野大的政治現實下，國安相關法制的修訂與補強長期陷入僵局，難以形成跨黨派的最低共識。這種制度遲滯，本身就會被中國視為可反覆利用的結構性弱點。

更值得警惕的是，當國安議題高度政治化，任何風險示警都容易被貼上黨派立場標籤，反而削弱台灣社會的共同防衛意識。對中國而言，認知作戰的成功，並不需要說服所有人，只要能持續激化台灣社會政治對立、放大彼此的不信任，就已經達成核心戰略目標。

政府必須建立實質的跨部會、跨領域聯防機制

因此，面對中國日益制度化的認知作戰操作，台灣真正需要的，不只是技術層面的即時反制，而是推動更完整的法制架構、強化跨部會協作，並系統性提升整體社會韌性。政府必須建立實質的聯防機制，不能再把認知安全視為國安部門的個別責任，而是一項跨部會、跨領域的制度工程。

在這樣的聯防架構中，數位發展部需在技術端因應深偽影音與自動化帳號操作，防止社會對於「真實」的共識基礎被快速侵蝕；法務體系必須補齊法源，針對惡意網駭、帳號盜用與境外操控行為落實究責；教育體系則應系統性推動公民資訊識讀，而國安體系則應適度開放情資分享，讓民眾理解資訊如何被操作，而非只被動接受結論。

揭露資訊才是最有效的社會疫苗

與其在假訊息擴散後疲於澄清，政府更應主動揭露對方的操作手法與敘事邏輯。當民眾能夠清楚看穿中國認知戰背後的戲法與流程，理解資訊如何被設計、被投放、被放大，這種透明化本身，就是最有效的社會疫苗，能從根本削弱爭議訊息的擴散力與破壞力。

民主的強項在於開放，但民主的韌性，來自制度與社會是否能同步進化。若制度回應速度長期落後於對方的操作節奏，那麼民主開放空間本身，就會反覆被利用，成為認知作戰的溫床。唯有將認知安全納入整體民主防衛的制度工程，台灣才能真正降低被系統性滲透的結構性風險。

作者：洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

