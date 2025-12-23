洪浦釗觀點》民意比政權更誠實：從美中民調看台灣的真正戰略位置

總統賴清德表示，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 近期，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」先後發布兩份針對美國與中國民眾的調查，焦點不約而同落在台灣。最新一份調查顯示，中國社會對台灣民眾抱持高度好感，對台灣政府的態度也相對溫和；前一份則指出，若中國對台動武，美國民眾支持以各種方式援助台灣的比例明顯上升。這兩份民調若放在同一個框架中閱讀，所揭示的，其實不是地緣政治口號，而是台灣在當代國際社會中累積出的真實位置。

民意與政權的落差：對台政策激進化並非社會必然

首先，這兩份調查的共同特點，在於刻意避開政府立場，轉而測量「社會感受」。結果顯示，無論在中國或美國，台灣民眾都獲得顯著高於其他國家或政治對象的正面評價。這一點本身就值得注意，因為它與中國統治階層長期塑造的「敵對敘事」並不完全相符，也與部分台灣社會對中國民眾的整體想像存在落差。

廣告 廣告

以中國社會為例，九成以上受訪者認為台灣人是「朋友」，比例遠高於日本、美國，甚至多數中國周邊國家。這固然與官方長期以「和平統一」作為對內話語背景有關，但同時也反映一個現實：在日常生活與文化層次上，台灣並未被多數中國民眾視為必須敵對或消滅的對象。相反地，許多人對台海衝突可能帶來的經濟與生活衝擊抱持高度疑慮。

這正是民意與政權之間的落差所在。中國統治階層近年對台政策的激進化，並非源自社會普遍要求，而更像是由政權安全與內部治理焦慮所主導的選擇。民調呈現的，是一個相對保守、傾向維持現狀、避免高風險衝突的社會輪廓。

如果中國政府選擇無視民意，代價是什麼？

但問題在於：如果中國統治階層選擇無視這樣的民意結構，後果會是什麼？

答案並不抽象。當政權長期推動與社會感受脫節的對外冒進路線，所累積的，往往不是凝聚，而是治理成本的急遽上升。台海若爆發衝突，其衝擊不僅是外交與軍事層面，更將直接反映在經濟、就業與社會穩定上。民調顯示，中國民眾對經濟前景高度敏感，這意味著，一旦戰略選擇與生活風險產生直接連動，民意不再只是背景雜音，而可能成為長期治理壓力。

換言之，中國統治階層若選擇持續將台灣問題完全內化為政權正當性的工具，而忽略社會對風險的真實感受，短期或可維持強硬姿態，長期卻可能削弱其政策彈性與社會承受力。

美國社會的轉變：支持台灣不再只是抽象表態

相較之下，美國民調呈現的是另一種結構性變化。多數美國民眾依然不希望美中直接爆發戰爭，但在假設中國對台灣發動侵略的情境下，支持援助台灣的比例持續上升，特別是在經濟制裁、物資支援與軍事協助層面。更重要的是，這樣的支持已呈現跨黨派趨勢。

這顯示，美國社會對台灣的觀感，正在從模糊的地緣政治想像，轉化為具體的價值與利益連結。美台之間的經貿互賴、供應鏈角色，以及台灣作為民主社會的實際運作經驗，都在潛移默化中塑造美國民意。台灣不是被動等待援助的對象，而是透過自身行為，逐步累積可信度的行動者。

如果台灣把中國社會一體敵對，會失去什麼？

然而，這樣的民調結果，對台灣本身同樣提出一個反向問題：如果台灣選擇將「中國」一體視為敵對對象，會付出什麼代價？

代價並非道德層次，而是戰略層次。將中國共產黨的統治邏輯，完全等同於中國社會本身，短期或許有助於情緒動員，長期卻可能切斷原本存在的理解空間。民調顯示，中國社會對台灣民眾仍保有高度好感，這本身就是一種尚未被完全政治化的民意資產。一旦台灣放棄區分，選擇全面對立，不僅無助於削弱中國統治階層的敘事，反而可能讓其更容易將衝突包裝為「民族對抗」。

這並不是對中共統治的天真期待，而是一種現實判斷：長期局勢的變化，往往來自民意結構的緩慢位移，而非單次情緒對撞。

民意比政權更誠實，台灣必須看懂這一點

將兩份民調放在一起看，對台灣最大的啟示，不在於「依賴誰」，而在於如何正確理解自身位置。台灣真正的優勢，不只是制度本身，而是由此孕育出的公民社會能量、生活方式與對外互動經驗。正是這些元素，使台灣在高度對立的國際結構中，仍能引發跨社會層次的共鳴。

在高度政治化的台海議題中，民意反而比政權更誠實。看清這一點，台灣才能在強權競逐之間，既不自我矮化，也不錯失擴大真實支持基礎的戰略空間。

（作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷隨機砍人案震撼國外社群！外網：平常太安全 反應不過來

赴寮、柬、白俄恐被送中 外交部：合作杜絕中國粗暴不法行徑