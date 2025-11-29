洪浦釗觀點》泰越同聲呼籲台海和平：把中國的謊言推回原形

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

中國對台海和平的破壞，已壓到連最不想表態的國家都不得不敲鐘示警。（示意圖／AI生成）

泰國與越南幾乎在同一週公開談到台海和平，這不是外交詞令，而是長期迴避敏感議題的中南半島國家，首次用如此明確的方式，把「台海穩定」擺上國際檯面。長期以來，這些國家因地緣壓力多採「不得罪中國」的務實策略，如今卻選擇公開發聲，背後訊息非常清楚：中國對台海和平的破壞，已壓到連最不想表態的國家，都不得不敲鐘示警。

讓習近平感受到區域明確的集體意志：Not today

警鐘的意義不是預言戰爭，而是示警。示警代表看見危險；看見危險才會發聲；發聲就是為了阻止衝突在未爆之前被點燃。區域國家的共同呼聲，並不是告訴世界「戰爭快來了」，而是告訴中國：不要以為區域會對你的行為視而不見；不要以為台海只有美日會反應；更不要以為可以毫無代價地把霸權習性輸出到整個印太地區。這些聲音的目的只有一個，即在台海周邊編織出一張共同的政治與安全防護網，讓習近平每天醒來時，都感受到這股明確的集體意志：Not today。

泰越表態：對中國是一記當頭棒喝

泰國外長希哈薩公開表示，台海是「區域最危險的引爆點之一」，呼籲各方審慎對待、維持現狀。越南外交部也強調，台海和平穩定「對區域乃至世界至關重要」。這兩個向來維持外交平衡、不碰觸台海和平問題的國家，如今先後表態，對中國而言無疑是一記當頭棒喝。這也代表台海議題已不只是第一島鏈的焦慮，而成為整個東南亞必須共同面對的安全壓力。

廣告 廣告

中國多年來透過「法律戰」企圖把台灣定位為「內政問題」，試圖以主權敘事壟斷討論空間。然而，國際社會顯然不買單。當東協成員國、甚至與中國經貿深度綁在一起的泰越，都公開談到維持現狀、避免衝突，這實則是一種以經濟命脈為籌碼的戰略示警。這些聲音一次又一次地戳破中國的政治操作。台海議題從來不是中國的家務事，而是全球供應鏈、印太安全架構、國際秩序的核心支點，當中國越想淡化，它的破壞行為就越被凸顯。

台海議題從「區域安全」進入「區域共識」

這股焦慮不僅止於中南半島，而是整個印太的戰略訊號正在共振。日本強調「台灣有事就是日本有事」，菲律賓多次揭露中國在南海的恫嚇，美國、澳洲、英國公開把台海寫進戰略文件。如今連泰越都加入行列，代表台海議題正從「區域安全」進入「區域共識」，這種地緣政治制衡共識的形成，就是對中國的政治壓力。

台灣在這個局勢中從來不是被動的棋子，而是承受壓力的前線。過去多年，面對中國不斷加大的軍事逼迫、法律戰、外交打壓，台灣的反應始終一致，呈現穩定、透明、節制，不挑釁也不退讓。國際社會看見的正是這種成熟態度：台灣沒有升高緊張，是中國在不斷改變現狀；台灣沒有推動對抗，是中國在不斷逼近邊界。台灣受到關注，不是因為它危險，而是因為它是整個區域的穩定支點。

中國越強推，反對陣線越壯大

今天中國對台灣施加的壓力，舉凡軍機艦擾台、外交圍堵、法律戰、灰色地帶行動、資訊操弄，本質上與過去任何外來強權無異。這不是治理，而是馴服；不是合作，而是試圖改寫台灣的未來。這也是為什麼台海和平不是台灣一國的事，而是整個印太不敢忽視的理由。因為一旦中國以壓迫改變現狀，那將是印太秩序崩解的第一塊骨牌。

因此，泰越的聲音不是隨意的外交回應，而是戰略訊號。它們暗示中國：你越強推，反對你的陣線就越壯大；你越聲稱台海是內政，就越多國家站出來告訴你：不，這是國際議題。

讓獨裁者知道：今天不行、明天也不行、永遠都不行

這些聲音也同時提醒台灣：民主同盟不是自動存在的，它是被威脅逼出來的，是價值支撐出來的，也是面對霸權時彼此需要的。中國當然會試圖分化、挑撥、離間，因為它最害怕的不是台灣，而是台灣與區域國家共同形成的防護網。

區域的警鐘已經敲響，目的不是催促戰爭，而是防止戰爭。要讓每一個獨裁者都清楚知道：今天不行；明天也不行；永遠都不行。

更多三立新聞網報導

蛤？出書讚習近平外交！中國外交部自誇為和平貢獻：道義感召力不斷提升

被利用？石破茂稱「台是中國一部分」陸使館轉發 日網開砲：日本的恥辱

路透專欄作家：北京觀望2028台美大選 武統威脅或減

「在日台人頻遇襲」中駐日大使又挑撥！日網嗆爆：想侵略台灣的是誰？

