洪浦釗觀點》美中台三角新賽局--當台灣議題從「政治存款」變為「交易清單」

當美國選擇用制度化支持來降低台海的不確定性，中國則在不正面衝撞民主制度的前提下，透過「治理替代」與「民意呈現方式」的操作，把台灣重新拉回大國談判桌。（圖為美國國防部長海格塞斯（左三）與中國國防部長董軍（右三）在馬來西亞吉隆坡第12屆東盟防長會議場邊對話會談，就台海及南海議題激烈交鋒。） 圖：翻攝US Defense Department（資料照片）

[Newtalk新聞] 綜觀2026年的台海局勢，任何單一事件若被孤立解讀，都會誤判中國的整體節奏，必須放進一個清楚的戰略時間軸中。今年，美中預計至少進行四場高層互動：4月川普訪中、11月深圳APEC、12月邁阿密G20，以及年底習近平訪美。對中國而言，這是一整年對美談判期程表；而台灣，正被中國納入對美博弈的節奏中。

美國的「大開大闔」：制度化封盤與風險管理

比較美中對台策略，差異極為鮮明。美國是一種「大開大闔」的作法：提前完成對台軍售程序、公開釋放安全承諾、刻意在法律程序上完成「封盤」，降低台灣被納入談判變數的空間。這不是情緒性挺台，而是精確的制度性安排，讓台灣議題保持「高度可預期性」，確保在高峰會的利益交換中，台灣不會淪為臨時被提領的政治存款。這種「封盤」戰略，本質上是透過程序鎖定，將台灣議題從交易清單中抽離，使其成為美中互動中不應再被重新談判的既存事實。這不只是防中國，也是在防任何高峰會上突發的交易衝動

廣告 廣告

中國的「滴水穿石」：威權邏輯下的敘事重塑

相對之下，中國很清楚，美國不會因為一兩場談判而輕易改變對台支持，但它同時也不能接受另一個現實：台灣若完全被排除在美中談判互動之外，本身就構成一種威權體制的戰略失敗。在「面子政治」與內部統治邏輯主導下，「無法處理台灣問題」比「處理失敗」更令中南海感到政治焦慮。對中國而言，失敗可以被包裝，但示弱不能被允許。

既然無法直接撼動美台合作，就轉而影響美國如何「理解台灣」；既然無法直接改變台灣的制度選擇，就試圖操作「看起來像民意的東西」，作為對美談判的輔助素材。這是一種更深層的、目的在侵蝕認知邊界的「滴水穿石」策略。

影響九合一選舉：作為對美談判的前置工程

這也是為什麼，今年中國對台工作的重心，明顯轉向地方層級與經濟操作。中國未必關心哪一個政黨勝選，而是能否透過台灣年底九合一選舉的節奏，重新塑造「看起來像民意變化」的想像空間。從農產品採購、觀光團開放、產業合作，到所謂「融合政策」的再包裝。

這套操作的核心邏輯，是刻意製造「地方可以先行、中央造成阻礙」的對比敘事。透過差異化的縣市經濟誘因，引導選民將經濟壓力的責任，轉嫁到台灣自身的政策選擇上，進一步削弱「政策不可交換」的民主底線。這種「跳過中央、對接基層」的作法，實質上是在台灣內部試圖建立一套不聽中央指揮、改由對岸利益引導的行為模式。這種「內部挖牆腳」的策略，比直接軍事威脅更難防範。

民意呈現的工具化：輿論引導與混合操作

這些地方經濟操作，必然搭配網路社群的輿論引導與資訊操作，透過「日常化壓力」放大短期經濟利益，並有意識地淡化整體國安與制度風險。其目的並非立即左右投票結果，而是要為對美談判累積一套可被引用的敘事素材：刻意營造出「台灣民意正在鬆動」的錯覺。當這種「被建構的民意」被帶上美中談判桌，就可能成為削弱美國挺台正當性的外交籌碼。

這正是美中對台策略最根本的差異所在。美國選擇把支持台灣攤在陽光下，以制度穩定換取戰略清晰；中國則選擇在縫隙中滴水穿石，試圖用低可見度、長時間、高密度的滲透，慢慢改變國際社會對台灣議題的認知框架，讓台灣從「價值盟友」退化為「可被協調的變數」。

美中制度韌性與時間軸的競爭

因此，今年真正需要警惕的，是中國已將台灣的地方選舉，正式轉化為對美談判的「前置工程」。這不是單純的政黨競逐，而是一場關於民主制度能否抵禦外部經濟、資訊與政治混合操作的結構性考驗。

當美國選擇用制度化支持來降低台海的不確定性，中國則在不正面衝撞民主制度的前提下，透過「治理替代」與「民意呈現方式」的操作，把台灣重新拉回大國談判桌。這場「大開大闔」與「滴水穿石」的對比，不只是實力對抗，更是戰略意志與制度韌性的最終較量，這才是理解 2026 年台海局勢最為關鍵的視角。

（作者為前東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長、政治學博士）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

郭正亮又翻車！他曝「觀賞中天與郭正亮」不再氣噗噗秘方：樂趣無窮！

親中必敗？從岡田落選到自民黨全勝 王定宇解讀日本選舉關鍵訊號