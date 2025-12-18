洪浩竣沒出席《好運來》殺青宴 原來低調與這「八點檔女神」共度引網祝福！

四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》播出近一年即將落幕，昨（17）晚盛大舉辦殺青宴，慰勞演員與工作人員這段時間的辛勞；但眼尖網友發現有少數演員未出席，包括飾演人氣角色之一「銘賢」的洪浩竣，而實際上這天適逢他人生中的重要日子，當晚與另一名八點檔演員歡度，引起網友祝福。

《好運來》的殺青意味著完結篇的腳步更近，劇中演員、民視長官與劇組工作人員皆參與殺青宴共襄盛舉，不過仍有極少數演員因為工作或其他因素未參加，其中擁有廣大粉絲的洪浩竣為缺席演員之一；其實當天（12/17）適逢洪浩竣生日，便與同為八點檔演員的吳婉君低調慶生，共度愉快夜晚。

洪浩竣與吳婉君在合作演出《愛的榮耀》而結識，兩人私交甚篤，經常一同出遊或參加聚會。這天洪浩竣在吳婉君陪伴並致贈精美禮物之下慶生，網友也在各臉書社團祝賀生日快樂，並期待兩人都會有新作品問世。

圖片來源／民視新聞網、洪浩竣 Anson 臉書粉專

