四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》再傳出角色回歸！大有堂第三代之一的銘賢（洪浩竣 飾）曾在劇中與許多角色擦出精采火花，甚至可能和可薇（謝京穎 飾）配對，隨著淡出劇情便無疾而終；近日眼尖網友竟發現銘賢的名字出現在劇本，推測即將回歸，並且可能與子峰（楊皓崴 飾）上演兩男搶一女的戲碼，表達期待心情。

銘賢為俊雄（倪齊民 飾）唯一兒子，卻對中醫毫無興趣，一心只想從事寵物相關行業，因此與俊雄產生不少衝突，也和可薇從原本的敵視轉為好感，不過並未展開戀情，多年後可薇戀上子峰並在家人見證下訂婚，「薇峰CP」率先配對。

洪浩竣驚傳回歸《好運來》？眼尖網友抓包「這一處」嗨喊：準備搶親了！

最近有網友發現《好運來》演員在社群分享了劇本截圖，其中竟出現銘賢的名字，便認為近日就能看到洪浩竣回歸，紛紛猜測要從子峰身邊搶回可薇，或是成為樂樂（蘇晏霈 飾）對付前夫弘軒（吳政澔 飾）的助力，相當令人期待。

📣【民視頻道】20：00《好運來》全台首播📣

圖片來源／Dcard

👉《好運來》林銘賢初登場





