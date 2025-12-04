洪浩竣《好運來》曝角色「只回歸一下」不會到劇終？網急問是否演《豆腐媽媽》他3字回應

四季線上/林佩玟報導

男星洪浩竣曾在民視八點檔《愛的榮耀》飾演「高子陽」角色，劇中演活一名暖男檢察官，加上帥氣挺拔的外表，當時已圈粉無數觀眾。接著在《好運來》則演出有點傻萌的「銘賢」一角，戲裡與謝京穎（飾 可薇）擦出許多爆笑火花，可惜因劇情關係，洪浩竣這次戲份較不吃重，讓支持他的粉絲相當心急，好不容易前陣子「銘賢再回歸」粉絲們興奮不已，洪浩竣則透露「回來一下下」，引起觀眾期待「銘賢」角色能再現身陪《好運來》到劇終。

洪浩竣《好運來》演出有點傻萌的「銘賢」，戲裡與謝京穎擦出許多爆笑火花。

而隨著民視最新八點大戲《豆腐媽媽》即將接檔《好運來》，《豆腐媽媽》主演謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、李運慶等演員都已陸續進攝影棚開拍，雖然第一波官方公布的名單中沒有洪浩竣，但許多網友開始留言敲碗「期待豆腐媽媽有洪浩竣演出」，洪浩竣也親自現身回覆網友「感謝呀」，到底洪浩竣接下來會不會加入新戲《豆腐媽媽》卡司陣容，令粉絲非常期待！

洪浩竣《好運來》劇中與倪齊民的父子互動也時常逗樂觀眾。

網友開始留言敲碗，期待《豆腐媽媽》有洪浩竣的演出。

