洪浩竣《好運來》曝角色「只回歸一下」不會到劇終？網急問是否演《豆腐媽媽》他3字回應
四季線上/林佩玟報導
男星洪浩竣曾在民視八點檔《愛的榮耀》飾演「高子陽」角色，劇中演活一名暖男檢察官，加上帥氣挺拔的外表，當時已圈粉無數觀眾。接著在《好運來》則演出有點傻萌的「銘賢」一角，戲裡與謝京穎（飾 可薇）擦出許多爆笑火花，可惜因劇情關係，洪浩竣這次戲份較不吃重，讓支持他的粉絲相當心急，好不容易前陣子「銘賢再回歸」粉絲們興奮不已，洪浩竣則透露「回來一下下」，引起觀眾期待「銘賢」角色能再現身陪《好運來》到劇終。
而隨著民視最新八點大戲《豆腐媽媽》即將接檔《好運來》，《豆腐媽媽》主演謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、李運慶等演員都已陸續進攝影棚開拍，雖然第一波官方公布的名單中沒有洪浩竣，但許多網友開始留言敲碗「期待豆腐媽媽有洪浩竣演出」，洪浩竣也親自現身回覆網友「感謝呀」，到底洪浩竣接下來會不會加入新戲《豆腐媽媽》卡司陣容，令粉絲非常期待！
楊皓崴《好運來》跳天橋戲「驚悚瞬間」全被翁家明拍下！網友嚇喊：又有人領便當？
民視新戲《豆腐媽媽》即將上檔！網友敲碗錦雯加入演出 本人「21字」回應了
曾子益《好運來》演反派倒數 親曝「127字」心境！網友期待《豆腐媽媽》與曾智希再演CP
【追好劇】《好運來》第236集精彩片段｜銘賢驚喜回歸
翁家明《好運來》演反派太逼真！親揭「報應戲」吃盡苦頭：被輪流巴掌拳頭伺候
何豪傑《好運來》遭楚宣私下控訴「這一事」！慘被工作人員「膠帶封嘴」
宮美樂曝光《豆腐媽媽》新歌 「30秒版本」全新曲風搶先流出全網嗨翻：太X了！
