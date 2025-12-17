洪淇《寶島》遭貼心機女標籤 盧彥澤當街「曖昧舉動」被誤會

盧彥澤在《寶島西米樂 守護》中飾演的「中和」，在太太離家出走後，一人扛起照顧岳母與顧店的重擔；洪淇飾演的「翠玉」見狀主動幫忙，兩人距離也因此逐漸拉近。劇中兩人上演「吹眼睫毛」橋段，卻被鄰居誤會成當街親吻，瞬間成為街坊熱議的八卦。

洪淇(右)劇中製造很多機會和盧彥澤(左)相處。（圖／台視）

盧彥澤笑說，中和其實是個邊界感很重的人：「他一直在顧慮所有人的感受，也不斷想和翠玉保持距離，只是翠玉太盧了，真的甩不掉。」至於中和幫翠玉吹眼睛一事，他也坦言：「中和是個紳士，會照顧身邊的女生，但心裡其實不想啦。」

兩人劇中互動雖然曖昧，外型上還有「最萌身高差」，但盧彥澤透露實際上完全不是如此，他笑說：「我跟洪淇身高差太大，我還要彎腰去吹，老實說，看起來比較像爸爸在照顧女兒，一點都不浪漫。」

盧彥澤也表示：「中和背負了很多責任，只因為不想傷害任何人，但這樣的想法其實很自以為是，反而成為傷害別人最多的原因。」他也坦言，中和在這段關係中最糾結的地方，就是從來沒有替自己想過。

洪淇(左)自曝也曾遇過毫無邊界感的人。（圖／台視）

洪淇飾演的翠玉，因不斷製造和男生相處的機會，被部分觀眾貼上「心機女」標籤，對此她也坦然面對。洪淇認為，在那個傳統年代，只要與有家室的男人有所接觸，就容易被放大檢視：「這樣看來，翠玉確實是沒有邊界感。」她認為角色並非心機，而是太過執著、太想把握機會。

談到現實生活中的「無邊界感」經驗，洪淇也分享一段令她印象深刻的往事。她透露，曾與前任男友及一群朋友出遊，其中一名女性朋友藉著微醺頻頻貼近前男友，不僅勾肩搭背、動手動腳，平時還常查看她的限時動態後，再傳訊息詢問前男友行蹤。

盧彥澤最近在劇中心情很悶。（圖／台視）

更讓她傻眼的是，前男友總是第一時間回訊息，當洪淇提出疑問時，反而被認為是自己想太多，也因為這段親身經歷，洪淇更能理解「界線模糊」所帶來的不安與壓力。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導