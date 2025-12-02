洪災後修繕將完工 再訪受災戶傾聽心聲

馬太鞍堰塞湖洪災，至今過了兩個多月，慈濟修繕團隊持續走入光復災區，協助修繕受災鄉親家屋，截至目前至少完成近50戶，如今修繕工程進入收尾，慈濟志工再次逐戶關懷。傾聽需求同時，調整修繕遺漏的細節，並邀請鄉親走出陰霾，參與12月20號的歲末祝福。

堰塞湖洪災當時，蔡先生的老宅禁不起摧殘，如今在慈濟修繕團隊接力完成下，家園有了新的樣貌。

光復鄉居民 蔡先生：「我很感動，幫我弄好，沒有人，沒有辦法，只有慈濟對我很好。」

「已經快好啦 (真的)，等他刷油漆就好了。」

慈濟志工 林世傑：「天花板因為之前漏水，快要塌下來，那我們就幫他修天花板，修天花板又看到那牆壁，好像又破破爛爛的，又幫他修牆壁，現在我們把那個房間的紗窗，全部給他換掉，水電的部分，也幫他重新整理。」

慈濟協助修繕將近五十戶，現在進入收尾階段，志工再次逐戶關懷。傾聽需求同時，調整遺漏的細節。

「是說沒有幫我做卡榫，(沒有做卡榫)。」

慈濟基金會災防組長 劉秋伶：「希望妳平平安安，祝福妳，重建完成 (感恩) 感恩。」

慈濟基金會宗教處專員 康志玄：「因為我們修繕大部分，已經到逐步收尾的狀態，那我們再評估一下，就是後續那要幾天，那同時12月20號，也是歲末祝福，我們在修繕戶的部分，也希望可以邀請他們，一起來參加這一場的，一個祈福的活動。」

慈濟基金會陪伴鄉親把家安穩到最後一哩路，期盼居民早日走出洪災陰霾，一起迎接歲末祝福。

