洪災毀校車 花蓮光復國中獲贈全新大巴
花蓮縣光復國中唯一的校車9月在洪災中泡湯損壞，校方只能先租賃車輛因應接送需求，中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會25日捐贈1輛45人座大型巴士，並在車內安裝視野輔助、GPS定位、數位行車紀錄器等，讓偏鄉學子上學、放學更安全。警政署也贈送3輛報廢警車給光復商工，讓汽修科學生受教權益不因設備損壞中斷。
中華民國遊覽車商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亜表示，聯合會得知光復國中災後每天需花費1萬多元租賃車輛接送學生後，二話不說準備好車輛，昨天送抵學校。這輛45人座大型巴士車齡符合教育部規範，車內也安裝視野輔助、GPS定位、數位行車紀錄器等，確保學生上下學的安全，家長也可透過學校開放權限掌握孩子搭車動態。
住家離學校5公里的西富村陳同學說，過去上課都搭校車，校車泡水壞掉後就由爸爸或媽媽接送，如果爸媽當天沒空，他只能請假在家透過線上上課，現在有了新校車，真的很開心。
同為受災戶的光復商工昨也獲警政署捐贈3輛報廢警車，做為汽車科實習車輛之用，全聯會則提出希望協助培育學生大型車輛維修技術，校方後續將持續洽談細節，盼藉此能提升學生後續就業能力與機會。
另外，鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲，滾滾泥水沖斷馬太鞍溪橋便道，原預估昨可完成修復恢復通行，不料溪水位1周內4度無預警上漲，又沖毀已完成的水路改道及路基工程，所幸水位近日趨緩且天氣良好，公路局積極趕工修繕，力拚月底前搶通便道並通車。
