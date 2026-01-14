洪災釀19死光復鄉長遭帶回 縣府稱撤離依中央規定辦理

社會中心／趙永博 花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖事件至今19死5人失蹤，檢方認為負責疏散的鄉公所沒善盡職務，今天（1/14）一早搜索光復鄉公所，將光復鄉長林清水、秘書張源寶等人帶回偵辦，依過失致死、廢弛職務等罪嫌調查，若兩項罪名成立，最高能判15年徒刑。花蓮縣府卻說，一切都是按照中央規定來辦理的.

記者vs.光復鄉長林清水：「鄉長大概是什麼情況啊？」看見鏡頭笑容以對，被檢方帶上車的黑色外套男子是光復鄉長林清水，在馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災事件中，扮演關鍵角色。記者vs.光復鄉長林清水：「會不會覺得滿無奈的？不會不會，坐這邊吼。」檢方認為堰塞湖溢流事件，造成19死5失蹤，鄉公所負責疏散，有未善盡職務嫌疑，14號上午7點搜索鄉公所，包括民政課王姓課長，和穿著公所外套的鄉長秘書張源寶也被帶回。光復鄉秘書張源寶vs.記者：「要配合說明嗎？」

馬太鞍溪堰塞湖事件重大死傷，檢調搜索光復鄉公所，帶回光復鄉長林清水、秘書張源寶等人。（圖／民視新聞）除了鄉公所，檢調也搜索鄉長等人住處，依過失致死和廢弛職務等罪嫌偵辦，兩項罪名若成立，最高能判15年徒刑，檢調偵辦方向鎖定在事故當天撤離人數以及撤離情況是否落實，追究重大死傷真正原因。電訪：馬太鞍溪跨流域聯盟發言人理新·哈魯蔚：「也算是得到一個正義嘛，當天的撤離有很多，很明顯的疏失，我們想要的是到底真相是什麼，檢調必須要做調查清楚，才可以歸咎（責任）。」受災民眾：「最起碼的動作，就是你鄉長要挨家挨戶去，跟我們（災民）慰問一下，結果他完全沒有作為，覺得活該啊應該抓去被關，說難聽一點就是，徐榛蔚她在找人背黑鍋，然後鄉長是最倒楣嘛。」

花蓮縣府新聞科長李冠霆。（圖／民視新聞）花蓮縣府新聞科長李冠霆：「檢調單位搜索光復鄉公所，這案子我們縣府，早上有收到訊息，我們尊重司法機關的調查，花蓮縣府一再地重申，我們一切（撤離）選址的依據，都是依照中央相關的規定，來做辦理。」去年9月23號馬太鞍溪堰塞湖大溢流，洪水湧進光復鄉多處民宅，導致多人傷亡上百人無家可歸，重建至今還在進行，但逝去的生命已經換不回來，如今檢方終於啟動搜索，上至中央林保署下至縣府相關防災通報及民政處都是調查對象。

