洪災重創印尼蘇門答臘 災區信徒滿目瘡痍中參與耶誕彌撒

法新社報導，印尼蘇門答臘南塔巴努地區(South Tapanuli)在遭逢致命洪災後迎來別具意義的耶誕節。數十名信徒今天(25日)齊聚在當地一座教會，參加災後首場耶誕彌撒，在一片滿目瘡痍中為「重新開始」禱告。

位於重災區南塔巴努的安哥拉新教教會(Angkola Protestant Church)以氣球與簡單的耶誕節裝飾布置教會內部。在教會外，街道仍堆積著洪水過後留下的滿地瓦礫與樹枝。

這場災難發生至今已4週，當地許多信徒仍棲身於臨時避難中心。常來這座教堂的信徒克里斯曼托(Krismanto Nainggolan)表示，今年的耶誕彌撒「很不一樣」，在洪水帶來的苦難中，他仍可感受到夾雜其中的一絲節慶喜悅。

他在彌撒結束後告訴法新社：「我的心情非常複雜，牧師佈道的每一句話都讓我們忍不住想要哭。」他說：「但聖誕節的精神…給了我們力量。」

克里斯曼托在這場洪水中失去了家園，他的多名鄰居也不幸罹難。根據印尼國家災害應變總署(National Disaster Mitigation Agency)統計，這場洪災已造成至少1,129人死亡，另有170多人仍下落不明。

每年季風季節都會為印尼帶來豪雨，但本月稍早的這場暴雨被視為是自2004年規模9.1強震引發的強大海嘯以來，蘇門答臘最嚴重的災害。

參與這場彌撒的另一名信徒梅亞(Mea Rosmawati Zebua)告訴法新社，她原本以為今年無法慶祝耶誕節了。54歲的梅亞說：「往年聖誕節比較像是例行活動，現在，我們非常感恩，因為上帝仍賜予我們生命的氣息。」

由於氣象預報晚間將再度降雨，教會將原本慣例於晚間舉行的耶誕彌撒提前至今天下午舉行。牧師楊森(Yansen Roberto Ritonga)表示，這是教會在災後首次舉行禮拜，事前必須先清除被洪水沖入室內的大量泥濘。

當地軍警人員也加入協助清掃教會的行列。在下午的聖誕彌撒開始時，一名男子在牧師進場前敲響教會鐘聲，宣告彌撒正式開始。約30名信徒手持點燃的蠟燭，齊聲吟唱耶誕聖歌。

牧師楊森並說，今年的耶誕節對當地教會信眾而言是一個「反思」的時刻。

克里斯曼托則說，儘管災害造成廣泛破壞，他仍選擇將這一切視為新的開始。他說：「我們只能將希望寄託於上帝，因為現在一切都要重新開始…我們的人生正要重新出發。」