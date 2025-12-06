洪災重創印尼.斯里蘭卡 擦乾淚水重建家園

東南亞洪災持續警戒，更令人擔心的是，又有熱帶性低氣壓，在菲律賓東方海面上蠢蠢欲動，有機會成為、今年第28號颱風、洛鞍，而且路徑就往西前進，再次進到南海，畫面上有顏色的地方，都是目前受洪水之苦的國家，就怕颱風大量水氣，再次帶來威脅。今天聚焦印尼和斯里蘭卡，印尼目前883人死亡，依舊是罹難人數最高國家，而斯里蘭卡，短時間也攀升到超過600人，倖存者要面對的，不只是住家被摧毀，有些地方連乾淨水源都沒有。

災民 西雷加爾：「這是我們被洪水徹底，摧毀的村莊 省長請幫助我們，我們需要援助 需要你的幫助。」

廣告 廣告

受訪災民發出求救訊號，根據法新社報導，印尼中部民眾，在遭遇毀滅性洪水後，陷入困境。缺乏乾淨水源，有人清理家園後，滿身淤泥，乾脆直接躺在洪流裡洗澡。災民 巴斯亞魯丁：「這次災情比海嘯更嚴重，當然 也有人員傷亡，但當年我們的房子受損，並不嚴重 這次則非常慘，房子幾乎都沉入了地面。」

印尼亞齊省的災民說，很擔心洪水會再度來襲，那這幾天清理家園的努力，就全都白費了。當局也建議居民，暫時先不要返家，因為如果又再下雨，還是可能爆發土石流。這使得重建家園的希望，變得遙遙無期。災民 拉特納亞克：「我們歷盡千辛萬苦，才建立起自己的生活，現在 我們卻要從零開始。」

努力清洗家具，迪特瓦氣旋 引發斯里蘭卡 近10年來 最嚴重的洪災。 當局估計，重建房屋、工廠和道路，需要高達70億美元，約合新台幣2190億，對面臨嚴重經濟危機的斯里蘭卡來說，無疑是1筆巨款。總統已呼籲國際社會 提供援助。

更多 大愛新聞 報導：

水淹印尼棉蘭 慈濟志工動員勘災發放

印尼洪災後 搶救農作.等待物資援助

