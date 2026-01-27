洪災19死！傳林清水控徐榛蔚負責 縣府：皆依程序

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19人死亡、5人失蹤案。14日指揮調查局搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林清水聲押獲准。而週刊報導，林清水喊冤之外也指控災害發生時，地方指揮官是縣長徐榛蔚，不能只單方面究責他。至於究責層級是否會持續升高到花蓮縣長徐榛蔚？花蓮縣政府回應防災作為，皆依程序辦理；檢調則表示一切都依法偵辦中。

記者(1.14)說：「有沒有(話)要跟鄉親說的。」花蓮光復鄉鄉長林清水，14日晚間被移送地檢署複訊，面對提問不發一語，在馬太鞍溪堰塞湖災後，被鄉民痛批還被檢調聲押獲准，如今究責層級可能持續往上追。

根據週刊報導，林清水遭聲押後情緒激動，除了替自己喊冤，認為鄉公所人力物力不足，無法獨力執行大規模撤離，還多次指控縣府未提供足夠支援，而且依災害防救法規定，災害發生時地方指揮官是縣長徐榛蔚，但她在溢流發生前還出國，還說自己已經盡力，不能單方面究責他。

而根據災害防救法規範，各行政首長應視災害規模，成立災害應變中心並擔任指揮官，除此之外兩人也可能有刑法罪責，非本案律師陳君瑋說：「(鄉長)有指揮監督防治的責任，事先的警告，都必須要由縣長來做相關的發出警告，縣長沒有這麼做，鄉長也沒有這樣做，所以他們就觸犯了，刑法的廢弛職務釀災罪。」

週刊也報導，檢調取得資料顯示，花蓮縣府在被多次示警通報後，沒有確實執行疏散，而鄉長林清水，陳報疏散數據有誤，忽略災前警戒，花蓮縣政府新聞科長李冠霆說：「檢方未公開的內容，我們花蓮縣政府不便也不多以評論，重申所有的防災作為，皆依照災害防救法相關的程序辦理。」

馬太鞍溪堰塞湖降挖工程，昨（26）日達預期目標湖水幾乎見底，施工人員進出路線一度因崩塌受阻，順利撤離後跟親友團圓擁抱，但洪患重災區還有鄉親，還在苦尋家人甚至天人永隔，針對究責，檢調表示涉及偵查不公開，但都依法偵辦中。

