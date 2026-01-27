洪燕玉拚烈嶼鄉長 洪鴻斌仍未表態

坊間傳聞金門縣議員洪鴻斌將轉換跑道投入下屆烈嶼鄉長選舉，但洪鴻斌至今對此始終保持低調不願多作回應。（本報資料照片）

金門縣烈嶼鄉長洪若珊2任屆滿，依法不得再參選，隨著民國115年地方公職人員選舉倒數，參選人逐一浮出檯面，上屆角逐失利的洪燕玉捲土重來，已在個人臉書寫上「參選人」字樣，確定將投入下屆鄉長選舉，恐與外傳將從縣議員跑道轉戰鄉長舞台的洪鴻斌形成2搶1局勢，但洪鴻斌至今仍保持低調，尚未明確表態。

根據中選會公告，111年烈嶼鄉長選舉中，尋求連任的洪若珊共獲得2139票，挑戰鄉長寶座的洪燕玉雖囊括2011票，洪燕玉以128票、僅差3.08％得票率落敗，競爭相當激烈。

洪燕玉曾任烈嶼鄉民代表會副主席、國慶閱兵自衛隊促進會理事長、國際同濟會台灣總會中A區副主席，惜敗後持續深耕地方，4年後重新出發，率先於臉書公開宣布參選下屆烈嶼鄉長，以身為女人、女兒、母親的角度為訴求，要把整個小金門當成家在照顧，立刻引起不少支持者共鳴，相繼留言表示支持。

另坊間傳聞洪鴻斌將轉換跑道投入下屆烈嶼鄉長選舉，雖本人至今對此保持低調不願多作回應，但他連任3屆議員、深耕地方，任內積極爭取經費建設烈嶼，縮小城鄉差距，爭取小金門各旅遊景點開發及串聯，獲得不少鄉親支持，參選實力不容小覷。

當地民眾表示，自111年10月底金門大橋通車後，便捷的交通讓烈嶼鄉再也沒有大、小金門之分，不過鄉內的各項建設與其他鄉鎮相比仍顯不足，獨具特色的旅遊景點仍有待加強規畫，不能僅靠每年舉辦「芋頭節」才能吸引外來遊客帶來少量的觀光效益；如何讓日常的烈嶼也能吸引遊客到訪，才能真正帶來商機、促進地方發展，值得各參選人深思熟慮。