洪申翰備詢遲到！韓國瑜急解釋 卓榮泰致歉

▲勞動部長洪申翰立院備詢因公務遲到，一度讓卓榮泰致歉。（圖／記者鍾泓良攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰今（28）日率閣員赴立法院施政報告並備詢，但下午輪到國民黨立委陳菁徽質詢時，要質詢勞動部長洪申翰，卻發現洪申翰未到場。立法院長韓國瑜忙喊「時間暫停」，並請人通知洪申翰，同時向前來旁聽的學生們解釋，這情況是第一次發生。卓榮泰也趕緊致歉。

立法院下午2點30分質詢開始前，韓國瑜先向在2樓旁聽的學生們表達歡迎，並請國民黨立委陳菁徽上台質詢。不過，陳菁徽卻發現不見洪申翰的身影，並詢問「我可以關心一下為什麼勞動部長不在嗎？」

韓國瑜聞言後也表示，「勞動部長還沒到，我們時間暫停，相關人員通知勞動部長，為什麼還沒到？」並隨即向旁聽的學生們表示，「各位同學，這是第一次發生，過去從來沒有發生過，大家不要誤會。」卓榮泰說，「同學上課沒有遲到！」

韓國瑜與陳菁徽則對卓榮泰說，「卓院長要不要先休息一下？」卓榮泰則表示歉意說，「我下去查一下」。韓國瑜也利用空檔，順道向學生們介紹了國民黨立委邱若華和王育敏，女性立委占一半，47%。

洪申翰姍姍來遲後，韓國瑜說，「麻煩請卓院長備詢」。卓榮泰則對陳菁徽道歉，「陳委員好，不好意思，對不起。」

