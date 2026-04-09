洪申翰列席立院專題報告 (圖)

[Newtalk新聞] 中東局勢持續升溫，多方情報顯示，俄羅斯已在荷姆茲海峽周邊部署 6 艘潛艦，其中包括 2 艘核動力潛艦，任務被指為低調保護伊朗關鍵基礎設施。相關報導指出，莫斯科此舉除強化防禦外，也被解讀為對美國軍事行動的預防性部署。 另一方面，《耶路撒冷郵報》引述接近烏克蘭情報部門的消息人士指出，俄羅斯情報機構已向伊朗提供一份詳列以色列 55 處關鍵能源基礎設施的清單，依戰略重要性分為「核心生產設施」、「主要城市與工業能源樞紐」及「地方基礎設施」三大類。此舉被視為潛在攻擊規劃的重要參考資料，進一步升高中東衝突風險。 與此同時，南韓情報單位透露，北韓近期刻意與伊朗保持距離，未提供軍事援助，亦未對伊朗最高領袖更迭表達明確支持立場。北韓領導人金正恩更罕見釋出緩和訊號，表示「沒有理由不能與美國好好相處」。分析認為，平壤此舉意在為未來對美關係保留調整空間，拓展外交彈性。 北韓領導人金正恩。 圖 : 翻攝自朝中社 不過，在軍事情勢上，仍有消息指出，伊朗在對美軍基地及鄰近國家的攻擊中，使用了北韓與伊朗製造的短程彈道飛彈（SRBM）。另有說法稱，中國、俄羅斯與北韓在情報層面對伊朗提供支持，協助其

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 37 則留言