洪申翰坦言是外送重用使用者 勞動部長揭1關鍵外送平台無漲價理由
生活中心／李宜樺報導
勞動部上週針對《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱：外送專法）提出草案。勞動部長洪申翰今（24）日接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時強調，草案中訂出的時薪底線，其實「比現在外送員實際拿到的平均時薪還低」，等於只是把已存在的合理水準寫進法律，「平台並沒有被加重營運成本」，外界擔心的「轉嫁給外送員或消費者」問題，自然不應成立。
只是，外送員人數在疫情後急速增加，已成為新的勞動大軍，卻長期處在保障空窗。洪申翰表示，現在必須正視外送員的勞動權益，針對平台、外送員、消費者與合作店家「四方關係」訂出清楚遊戲規則，其中最受關注的重點之一，就是將外送員服務期間的時薪底線訂為「最低工資1.25倍」，目前換算約245元。
外送員成新型態勞工
洪申翰指出，外送產業透過數位平台與演算法調度勞動力，已不同於傳統僱傭關係。外送員必須自備機車、自己負擔油資與車輛折舊，還得承擔在路上奔波的安全風險，「相對比較不利的就是外送員」。在這樣的新型態勞動關係下，政府有責任「做一些平衡、做一些校正」，不再只依賴行政協調或指引。
畫出245元底線 不是幫外送員加薪
外界質疑，一旦把245元寫進法律，是不是等同替外送員加薪，最後再被平台「加倍討回來」。洪申翰澄清，外送專法的用意，是畫出最低工資的底線，而不是用法律幫外送員加薪。這項標準是參考交通部的公式，把油資、車輛折舊以及等單時間等成本加總後計算出來，大約落在「最低工資1.25倍」，才作為時薪下限。
平台平均給270～290元 不會推高外送價
針對外界最擔心的平台把成本轉嫁給消費者和店家，導致外送費、餐點價格全面上漲，洪申翰坦言，「很多人都有這個問題」。但他也點出關鍵數字：目前平台給外送員的平均報酬，一個小時約在270到290元之間，本來就高於245元底線，顯示外送專法只是把「既有的合理水準」明文化，「離現在的平均還有一段距離」，不會墊高平台實際成本，自然也不應成為調價藉口。
停權與解約須有申訴機制
洪申翰透露，他自己也是外送的重度用戶，常被外送員在送餐時當面陳情，最常聽到的，就是平台突如其來的停權或終止契約，「幾天不能接單，收入就直接歸零」，但外送員往往搞不清楚真正原因，只被告知是「消費者檢舉」。因此，專法也會針對定型化契約、停權與解約程序，建立明確的申訴與救濟機制，避免平台握有「生殺大權」，外送員卻永遠在資訊不對稱下挨打。
補上職災保險 讓外送路上不再孤單
在安全保障面向，洪申翰指出，目前外送員只有商業保險，沒有職業災害保險，一旦發生事故，保障明顯不足。未來專法將要求平台負起投保義務，把職災保險納入；同時由交通部負責道路與運輸面向、經濟部負責店家，勞動部則專責外送員權益，在跨部會架構之下，讓產業「更永續」，也讓每天在街頭奔波送餐的外送員，不再獨自承擔所有風險。
