洪申翰好大官威？ 陳菁徽：跟勞動部要資料40天只給張A4紙

勞動部日前公布2024年我國總工時達2030小時，較去年增加十小時。國民黨立委陳菁徽今（18）日指出，當她向勞動部長提出台灣總工時排名世界第五、亞洲第二時，部長卻回應「名次不是這樣排的」。另外，陳菁徽透露，她向勞動部要求全面檢討中高齡及婦女再就業相關計畫，「要了40天，最後內容不到一張A4紙」，痛批勞動部相當敷衍。

勞動部長洪申翰。（資料圖／中天新聞）

陳菁徽今天在臉書發文指出，我國勞工除了工時持續攀升，更令人憂心的是，台灣勞動力缺口正迅速擴大。根據勞動部統計，台灣55至60歲勞參率開始大幅下滑，65歲以上勞參率更是不到10%。她提到，台灣正迎來第二波「大退休潮」，6年級生將陸續超過法定退休年齡，屆時約667萬人將逐步退出職場，形成「人力越少、工時越長」的惡性循環。

廣告 廣告

針對勞動部推動的中高齡及婦女再就業計畫，陳菁徽批評執行成效極其慘淡。她列舉三項計畫的執行率，中高齡退休後再就業協助措施為25.6%，婦女再就業計畫為25.5%，55Plus就業獎勵為54.9%，但這三項計畫預算加總金額高達4.2億元。陳菁徽日前正式要求勞動部全面檢討所有中高齡與婦女再就業相關計畫，並整併資源、統一窗口，形成「大型整合計畫」，讓每一塊預算都真正觸及到需要協助的族群。

國民黨立委陳菁徽。（資料圖／中天新聞）

陳菁徽透露，身為國會議員，她的辦公室向勞動部索取資料卻一再遭遇「拖字訣」。其中一份資料，勞動部拖了整整40天才送達，結果內容不僅不到一張A4紙，而且資訊全部是她在質詢時就已經知道的。她質疑如此敷衍，為何要拖40天，是否需要花40天才能整理出半頁資料。

陳菁徽強調，監督行政機關是憲法賦予國會的職責，要求勞動部長洪申翰尊重國會。她提到，勞動部長過去同樣身為國會一份子，最清楚行政機關「拖延、不給資料」會如何阻礙監督，呼籲「尊重國會，也尊重過去身為立委的你。別成為當年自己最討厭的官員模樣。」

延伸閱讀

周玉蔻警告民進黨 2026大選恐被「卓榮泰硬起來」搞垮

反財劃法修正 卓榮泰怒喊「抽中央的血」、揚言「全面迎戰」

卓榮泰民調出爐！淨滿意度連八月赤字 破900萬國人不滿意